Педан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цього

У День родини, який в Україні щороку відзначають 8 липня, відомий український ведучий, громадський діяч та незмінний виконавець ролі Пана Судді в розважальному шоу Нового каналу "Хто зверху?" Олександр Педан розповів цікаві факти про свою сім’ю.

Зокрема в коментарі Styler шоумен повідав, чи користуються дружина, діти та родичі його популярністю та медійністю.

"Моя сім'я взагалі не користується популярністю. Коли Інна працювала в школі, то, навпаки, намагалася не афішувати, що вона моя дружина. Адже все життя будує власні кар’єрні зв'язки, і є абсолютно самостійною", - розповів Педан.

Діти Олександра теж ніколи не користуються тим, що їхній тато відомий.

А от якщо говорити про інших родичів - то тут є нюанси…

"Мамі дуже приємно, коли хвалять її сина. Вона розповідає, що часто чує: “Передайте привіт Саші!” Батьки тішаться успіхам своїх дітей. І це нормально. Брат періодично просить підписати комусь листівки й передає їх на знак подяки за щось. Я дуже вірю, що це не хабар (сміється)", - розповів ведучий.

Крім того, періодично хтось із родичів просить Педана записати відеопривітання з днем народження.

"Я ніколи не роблю це на комерційній основі. А от просто таким чином передати вітання комусь із близьких приємно", - пояснив він.

Олександр Педан з родиною (фото: Новий канал)