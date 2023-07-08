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Педан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цього

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Субота 08 липня 2023 11:00
Педан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цього Олександр Педан з родиною (фото: Новий канал)
Автор: Василина Копитко

У День родини, який в Україні щороку відзначають 8 липня, відомий український ведучий, громадський діяч та незмінний виконавець ролі Пана Судді в розважальному шоу Нового каналу "Хто зверху?" Олександр Педан розповів цікаві факти про свою сім’ю.

Зокрема в коментарі Styler шоумен повідав, чи користуються дружина, діти та родичі його популярністю та медійністю.

"Моя сім'я взагалі не користується популярністю. Коли Інна працювала в школі, то, навпаки, намагалася не афішувати, що вона моя дружина. Адже все життя будує власні кар’єрні зв'язки, і є абсолютно самостійною", - розповів Педан.

Діти Олександра теж ніколи не користуються тим, що їхній тато відомий.

А от якщо говорити про інших родичів - то тут є нюанси…

"Мамі дуже приємно, коли хвалять її сина. Вона розповідає, що часто чує: “Передайте привіт Саші!” Батьки тішаться успіхам своїх дітей. І це нормально. Брат періодично просить підписати комусь листівки й передає їх на знак подяки за щось. Я дуже вірю, що це не хабар (сміється)", - розповів ведучий.

Крім того, періодично хтось із родичів просить Педана записати відеопривітання з днем народження.

"Я ніколи не роблю це на комерційній основі. А от просто таким чином передати вітання комусь із близьких приємно", - пояснив він.

Педан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цьогоПедан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цьогоПедан розповів факти про свою сім’ю, які ніхто не знав до цьогоОлександр Педан з родиною (фото: Новий канал)

Раніше ми розповідали про те, що Педан зворушив розповіддю про місто, у якому з сім’єю провів перші місяці війни.

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