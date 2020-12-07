Избиение ученика на уроке под Львовом: как наказали преподавателя

Учительницу под Львовом уволили за избиение ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Во Львовской области преподаватель украинского языка и литературы избила ребенка прямо на уроке. Выяснилось, что инцидент произошел в селе Потелич Жолковского района. На видео, которое появилось в сети, учительница сначала дергает ребенка, а потом дает ему подзатыльники, кричит и это все происходит на глазах у других детей.

Оказалось, что педагог – это заместитель директора по воспитательной работе Потелицкой ЗОШ I-III степени. Ребенку, которого она публично унизила и нанесла удары – 11 лет. В Жолковской районной государственной администрации сообщили, что педагога уволили.

"Жолковская районная государственная администрация информирует об инциденте, который имел место в учебном заведении с.Потелич, комиссией принято решение согласно приказу 64-к Потелицкая ООШ I-III ступеней освободить от должности заместителя директора по воспитательной работе, 07.12.2020р. по соглашению двух сторон", - сказано в сообщении.

В РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер.

Кроме того, инцидентом заинтересовалась полиция. Они обнаружили видео при ежедневном мониторинге социальных сетей.

"По данному факту сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жолковского отделения полиции проводят проверку. Установлено, что событие произошло 3 декабря в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел района. Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались", - рассказали в отделе коммуникации ГУ НП во Львовской области.

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