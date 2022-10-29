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Печія може бути "поганим" симптомом: коли треба йти до лікаря

Фото: В якому разі печія може бути нехорошим симптомом ()
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вас часто непокоїть печія і ви віддаєте перевагу позбуватися її в різний спосіб, а не обстежуватися, новини для вас погані. Такий стан може бути симптомом більш серйозного захворювання.

Про це розповів хірург Дмитро Завертиленко.

Коли печія не дає жити...

Печія - це пекучий біль у грудях, відразу за грудиною, який часто посилюється під час їжі або після, а також ввечері, коли ви лежите або нахиляється.

Більшість людей можуть самостійно впоратися з дискомфортом печії за допомогою зміни способу життя та прийому ліків, що відпускаються без рецепта.

Печія, яка з'являється частіше або заважає вашому розпорядку дня, може бути симптомом більш серйозного захворювання, яке потребує медичної допомоги.

Запишіться на прийом лікаря, якщо:

  • печія виникає частіше двох разів на тиждень,
  • симптоми зберігаються, незважаючи на використання безрецептурних ліків,
  • вам важко ковтати,
  • у вас постійна нудота або блювота,
  • ви втратили вагу через поганий апетит або труднощі з прийомом їжі
  • якщо вам встановили діагноз грижа стравохідного отвору діафрагми (діафрагмальна грижа),
  • якщо у вас встановлено діагноз рефлюкс-езофагіту, що не піддається лікуванню консервативними методами.

Раніше ми писали, що лікарка розповіла всю правду про глисти.

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