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Печиво на Вознесіння, яке має бути на кожному столі: як приготувати "драбинки"

Рецепт печива драбинки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

25 травня 2023 року українці за православним календарем відзначають свято Вознесіння Господнього. Його дата подвижна, але це завжди - четвер і 40-й день після Великодня. Цікавою традицією цього дня є випікання обрядового печива під назвою "драбинки".

Як приготувати незвичний смаколик - в матеріалі Styler далі.

Якими мають бути "драбинки", і що вони означають

Ця страва символізує сходження Ісуса на небо, оскільки його земне служіння закінчилося. Цю випічку освячували в церкві, пригощали рідних, друзів, подавали бідним, брали з собою в гості.

За однією з традицій, в драбинках має бути сім "сходинок". А рецепт може бути будь-який. Наприклад, зробити драбинки можна з пісочного тіста, адже його легше формувати і робити фігурки.

Складники:

  • 1 яйце
  • 0,5 склянки цукру
  • 2 ст. л. олії без запаху
  • Мускатний горіх, мелений імбир
  • 0,5 ч. л. соди
  • Оцет
  • 1,5 склянки борошна + 0,5 для підпилу

Покрокове приготування

Змішайте яйце з цукром. Додайте олію. Перемішайте.

Додайте соду погашену оцтом чи лимонним соком.

Вмісіть одну склянку просіяного борошна, потім додайте ще пів склянки (приблизно). Далі замішуйте тісто руками.

Вимісіть тісто до однорідної маси. Воно має вийти еластичним і не липнути до рук.

Викладіть на деко пергамент і сформуйте зі джугитків тіста драбинки (сходинок бажано робити 7, але можна 3 або 5, головне - непарна кількість).

Випікайте в духовці до готовності.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити в день Вознесіння Господнього.

Крім того читайте, коли в Україні Трійця, і чи буде вихідний.

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