UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків

Печиво на томатному соку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Це томатне печиво чудово смакуватиме тим, хто любить перекусити чимось оригінальним. Приготувати його можна достатньо швидко, окрім цього, його можна їсти у Великий піст.

Про те, як готувати печиво на томатному соку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами українських страв "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що треба для томатного печива

  • Томатний сік - 100 г
  • Борошно - 300 г
  • Цукор - 100 г
  • Олія - 100 г.
  • Сода - 5 г

Як приготувати печиво на томатному соку

Влийте томатний сік у глибоку миску, додайте олію, соду та цукор - та перемішайте. Просійте борошно та поступово додавайте його до томатно-цукрової суміші, кожного разу ретельно перемішуючи рідке тісто.

Додавайте просіяне борошно поступово (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Замішайте тісто - воно має бути м'яким, пластичним, та водночас не липнути до рук - і розкачайте пласт у 8 мм.

Тісто має бути пластичним і не липнути до рук (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Виріжте з пласта за допомогою формочок майбутнє печиво, перекладіть на деко, застелене пергаментом.

Викладіть майбутнє печиво на встелене пергаментом деко (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розігрійте духовку до 180 градусів, випікайте печиво 15 хвилин, після чого дозвольте йому охолонути - і печиво на томатному соку готове.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиПоради