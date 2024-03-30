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Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків

Субота 30 березня 2024 11:44
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Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків Печиво на томатному соку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Це томатне печиво чудово смакуватиме тим, хто любить перекусити чимось оригінальним. Приготувати його можна достатньо швидко, окрім цього, його можна їсти у Великий піст.

Про те, як готувати печиво на томатному соку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами українських страв "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що треба для томатного печива

  • Томатний сік - 100 г
  • Борошно - 300 г
  • Цукор - 100 г
  • Олія - 100 г.
  • Сода - 5 г

Як приготувати печиво на томатному соку

Влийте томатний сік у глибоку миску, додайте олію, соду та цукор - та перемішайте. Просійте борошно та поступово додавайте його до томатно-цукрової суміші, кожного разу ретельно перемішуючи рідке тісто.

Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків

Додавайте просіяне борошно поступово (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Замішайте тісто - воно має бути м'яким, пластичним, та водночас не липнути до рук - і розкачайте пласт у 8 мм.

Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків

Тісто має бути пластичним і не липнути до рук (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Виріжте з пласта за допомогою формочок майбутнє печиво, перекладіть на деко, застелене пергаментом.

Печиво на томатному соку: швидкий рецепт хрустких смаколиків

Викладіть майбутнє печиво на встелене пергаментом деко (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розігрійте духовку до 180 градусів, випікайте печиво 15 хвилин, після чого дозвольте йому охолонути - і печиво на томатному соку готове.

Раніше ми розповідали, як приготувати тістечко "Персик".

Читайте також, як приготувати шоколадну картоплю.

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