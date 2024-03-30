Печенье на томатном соке: быстрый рецепт хрустящих вкусностей

Это томатное печенье будет прекрасно подходить тем, кто любит перекусить чем-то оригинальным. Приготовить его можно достаточно быстро, кроме того, его можно есть в Великий пост.

О том, как готовить печенье на томатном соке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами украинских блюд "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для томатного печенья

Томатный сок - 100 г

Мука - 300 г

Сахар - 100 г

Масло растительное - 100 г.

Сода - 5 г

Как приготовить печенье на томатном соке

Влейте томатный сок в миску, добавьте масло, соду и сахар - и перемешайте. Просейте муку и постепенно добавляйте ее в томатно-сахарную смесь, каждый раз тщательно перемешивая жидкое тесто.

Добавляйте просеянную муку постепенно (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Замешайте тесто - оно должно быть мягким, пластичным, но не липнуть к рукам - и раскатайте пласт в 8 мм.

Тесто должно быть пластичным и не липнуть в руки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вырежьте из пласта с помощью формочек будущее печенье, переложите на противень, застеленный пергаментом.

Выложите будущее печенье на стеленный пергаментом противень (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте печенье 15 минут, после чего позвольте ему остыть - и печенье на томатном соке готово.