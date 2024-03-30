Печенье на томатном соке: быстрый рецепт хрустящих вкусностей
Это томатное печенье будет прекрасно подходить тем, кто любит перекусить чем-то оригинальным. Приготовить его можно достаточно быстро, кроме того, его можно есть в Великий пост.
О том, как готовить печенье на томатном соке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами украинских блюд "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для томатного печенья
- Томатный сок - 100 г
- Мука - 300 г
- Сахар - 100 г
- Масло растительное - 100 г.
- Сода - 5 г
Как приготовить печенье на томатном соке
Влейте томатный сок в миску, добавьте масло, соду и сахар - и перемешайте. Просейте муку и постепенно добавляйте ее в томатно-сахарную смесь, каждый раз тщательно перемешивая жидкое тесто.
Добавляйте просеянную муку постепенно (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Замешайте тесто - оно должно быть мягким, пластичным, но не липнуть к рукам - и раскатайте пласт в 8 мм.
Тесто должно быть пластичным и не липнуть в руки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Вырежьте из пласта с помощью формочек будущее печенье, переложите на противень, застеленный пергаментом.
Выложите будущее печенье на стеленный пергаментом противень (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте печенье 15 минут, после чего позвольте ему остыть - и печенье на томатном соке готово.
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