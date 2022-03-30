ПДД и штрафы в Польше: что нужно знать беженцам из Украины, которые едут на собственном авто

Спасаясь от войны, многие украинцы выезжают в Польшу на личных автомобилях. В таком случае водителям стоит обратить внимание, что некоторые правила движения по польским дорогам отличаются от действующих в Украине.
О главных отличиях ПДД в Польше сообщается на сайте госуслуг gov.pl.
Ближний свет фар авто должен быть включен на протяжении всего дня круглый год.
У пешехода есть приоритет не только когда он ступает на "зебру", но и когда только выходит на переход.
Обязательно соблюдение безопасной дистанции с транспортным средством, которое едет впереди. Она составляет половину скорости, с которой движется авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч - расстояние между авто 50 м).
Водители должны создавать "коридор жизни" для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения.
В Польше действует правило поочередного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка.
Также на польских дорогах можно встетить специальные знаки, которых нет в Украине.
Самые главные правила для безопасных поездок по Польше собрала автомобильная компания Continental.
На польских автомобильных дорогах действует правостороннее движение.
Для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.
Некоторые страховые компании Польши (PZU, Warta, Ergo Hestia и др.) оформляют бесплатные страховки для граждан Украины на 30 дней непосредственно в пунктах пропуска на границе.
За управление авто без водительского удостоверения штраф - не менее 1000 злотых.
За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:
Водитель и все пассажиры, включая сидящих на задних сидениях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это касается как легковых авто, так и автобусов. Штраф за нарушение - 100 злотых.
Перевозка детей ростом до 150 см может осуществляться только в автокресле, конструкция которого отвечает техническим требованиям стран ЕС. Запрещается перевозить ребенка в автокресле на переднем сидении лицом назад к направлению движения. Штраф - 300 злотых.
В Польше предусмотрены штрафные санкции не менее 1500 злотых за нарушения, связанные с движением пешеходов, а именно:
Во время управления транспортным средством запрещается использовать телефон, держа его в руке. Разрешено использование гарнитуры или беспроводного наушника. Штраф за нарушение - 500 злотых.
Фото: ПДД в Польше запрещают использовать телефон (pixabay.com)
Кроме предупредительного треугольника в машине обязательно наличие огнетушителя.
Концентрация алкоголя в крови водителя не должна превышать 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе).
Правонарушением считается концентрация от 0,2 до 0,5 промилле. Если количество алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, вождение авто в таком состоянии квалифицируется как преступление.
Штраф за вождение в нетрезвом виде составляет от 50 до 5000 злотых, либо арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа 30 тыс. злотых и лишения прав до 3 лет.
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