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Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Слухайте, що вийшло

Павло Зібров у кліпі на пісню "Жінка, що кохаю я" (фото: Олександр Демиденко)
Автор: Ірина Костенко

Народний артист України Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Тепер трек має оновлену назву "Жінка, що кохаю я".

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати пісню і розповідає більше про неї.

Що відомо про пісню "Жінка, що кохаю я"

Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Павла Зіброва і була написана за лічені години у період, коли народилась донька Діана. 

Павло Зібров (фото: Олександр Демиденко)

"Одного дня мені передзвонив Микола Щур, автор оригінального тексту. Каже: "Павло, бачу, ти все шукаєш, хто б тобі зміг перекласти пісню "Женщина любимая". Навіщо шукати? В мене вже є варіант". І це було попадання в десятку. Так, як автор оригінального тексту, цю пісню не може відчути ніхто. Тому я був неймовірно щасливий, що пісня отримала друге дихання в авторському україномовному перекладі Миколи Щура. Тепер вона називається "Жінка, що кохаю я", - розповідає артист. 

Також співак презентував кліп, режисером якого стала його донька.

До слова, це вже не перша робота Діани, як режисера.

 

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії.

Читайте також про топ-3 найгарячіших жінок України, на думку Павла Зіброва.

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