Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Слухайте, що вийшло

Що відомо про пісню "Жінка, що кохаю я"

Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Павла Зіброва і була написана за лічені години у період, коли народилась донька Діана.

Павло Зібров (фото: Олександр Демиденко)

"Одного дня мені передзвонив Микола Щур, автор оригінального тексту. Каже: "Павло, бачу, ти все шукаєш, хто б тобі зміг перекласти пісню "Женщина любимая". Навіщо шукати? В мене вже є варіант". І це було попадання в десятку. Так, як автор оригінального тексту, цю пісню не може відчути ніхто. Тому я був неймовірно щасливий, що пісня отримала друге дихання в авторському україномовному перекладі Миколи Щура. Тепер вона називається "Жінка, що кохаю я", - розповідає артист.

Також співак презентував кліп, режисером якого стала його донька.

До слова, це вже не перша робота Діани, як режисера.