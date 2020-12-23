Павел Дуров сделал важное заявление про Telegram: устал платить из своего кармана

Telegram в 2021 году ждут изменения. Об этом сообщил основатель популярного мессенджера, в работе которого недавно произошел глобальный сбой, Павел Дуров в своем TG-канале.

Бизнесмен объяснил грядущие изменения тем, что он до этого сам оплачивал счета компании из личных сбережений, но "при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам".

Что изменится в Telegram в 2021 году?

Telegram начнет монетизироваться. При этом, обещает Дуров, он и его команда останутся верными своим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом.

"Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения", – добавил он.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Но помимо них, Дуров и Ко предложат дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи продолжат пользоваться Telegram бесплатно.

Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, так как реклама в личных и групповых чатах, считает Дуров, неприемлема.

"Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", - отметил он.

Для каналов Talegram будет предложена собственная рекламная платформа, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а самой компании позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

"Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса", – подчеркнул предприниматель.

Что будет с Telegram в будущем?

Дуров уверяет: Telegram просуществует еще долго. Кроме того, по словам бизнесмена, он и его коллеги не собираются продавать компанию (как это сделали, например, основатели WhatsApp).

"Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", – резюмировал Павел.

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