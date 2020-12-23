Павло Дуров зробив важливу заяву про Telegram: втомився платити зі своєї кишені

Telegram в 2021 році чекають зміни. Про це повідомив засновник популярного месенджера, в роботі якого нещодавно стався глобальний збій, Павло Дуров у своєму TG-каналі.

Бізнесмен пояснив прийдешні зміни тим, що він до цього сам оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень, але "при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів – і відповідних витрат".

Що зміниться в Telegram в 2021 році?

Telegram почне монетизуватися. При цьому, обіцяє Дуров, він і його команда залишаться вірними своїм цінностям і гарантіям, які дали в минулому.

"Завдяки досягнутому масштабу, ми зможемо монетизувати Telegram ненав'язливо – більшість користувачів й не помітять серйозні зміни", – додав він.

Всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Але крім них, Дуров і Ко запропонують додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі продовжать користуватися Telegram безкоштовно.

Всі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами, так як реклама в особистих і групових чатах, вважає Дуров, неприйнятна.

"Спілкування між людьми не повинно перериватися на рекламу", - зазначив він.

Для каналів Talegram буде запропоновано власна рекламна платформа, яка забезпечить користувачам комфорт та конфіденційність, а самій компанії дозволить покривати витрати на сервери і трафік.

"Монетизація Telegram повинна приносити користь не тільки нам, але і всьому суспільству. Наприклад, якщо популярні публічні канали будуть монетизуватися через рекламну платформу, власники цих каналів отримають безкоштовний трафік пропорційно їх охоплення. Або, якщо – додатково до поточних безкоштовних стікерів – з'являться платні стікери з розширеними можливостями, художники цих стікерів також отримають частина доходу. Ми хочемо, щоб творці контенту і підприємці в Telegram процвітали, збагачуючи всіх наших користувачів за рахунок підвищення якості сервісу", – підкреслив підприємець.

Що буде з Telegram в майбутньому?

Дуров запевняє: Telegram проіснує ще довго. Крім того, за словами бізнесмена, він і його колеги не збираються продавати компанію (як це зробили, наприклад, засновники WhatsApp).

"Telegram потрібен світу як незалежний проєкт, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу. Telegram повинен і далі служити зразком технологічної компанії, яка прагне до досконалості і цілісності. Сумні приклади наших попередників показують, що це неможливо в складі великої корпорації", – резюмував Павло.

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