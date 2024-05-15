Пауза у стосунках: допоможе возз'єднатися чи остаточно зруйнує зв'язок

У будь-яких стосунках рано чи пізно настає криза. Чоловік і жінка не можуть зрозуміти та почути один одного, починають лаятись, з'являються образи й здається, що все почало тріщати швами. Один зі способів розібратися - взяти паузу.

Чи може пауза у стосунках допомогти возз'єднатися або остаточно зруйнує зв'язок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення психолога Колін Нолан для Mirror.

Чому пауза у стосунках - це не вирок

Більшість стосунків починаються однаково: люди зачаровані один одним, намагаються багато часу проводити разом, практично не сваряться. І здається, що так завжди буде. Але через деякий час емоції вщухають, настає буденність і побут.

Партнери починають помічати недоліки один одного, різницю у сприйнятті тих чи інших ситуацій, починаються скандали й вони не можуть домовитися один з одним. А ідеальне зображення спільного життя розсіюється як дим.

Буває й інакше. Партнери так зайняті кожен своїм життям, роботою, що вони просто співіснують разом. Сварок немає або їх зовсім мало, але головного - зацікавленості в житті один одного немає.

Деколи пари в таких ситуаціях приходять до рішення пожити деякий час окремо. Для деяких це шанс відродити зв'язок і знову знайти один одного, а для деяких - перший крок до остаточного розриву.

Колін Нолан упевнена, що таке рішення чи пропозиція партнера зовсім не означає, що він вирішив розлучитися з вами остаточно. Звичайно ж, така заява може шокувати та увігнати у сильний стрес, але найголовніше - не погіршити ситуацію.

"Не варто відмовляти партнера від такого рішення. У нього можуть бути свої особисті причини, через які йому важко у стосунках. Можливо, він поки що не готовий з ними поділитися. Або ж йому потрібен час, щоб розібратися із самим собою", - каже експерт.

Як реагувати на пропозицію пожити окремо

1. Не тисніть на партнера, не закочуйте скандали та істерики - так ви зробите лише гірше.

2. Обов'язково обговоріть часові рамки, скільки ви будете жити не разом.

3. У цей період не телефонуйте партнеру і не завалюйте його листами або повідомленнями.

4. Сконцентруйтеся на собі та своїх відчуттях, вам треба розібратися зі своїми почуттями, а не з чужими.

5. Під час зустрічі спокійно все обговоріть, обговоріть проблеми та подальші плани.

Чи можуть стосунки відродитися

Психолог стверджує, що у її практиці було багато пар, яким така пауза допомогла відновити стосунки. Партнери розбиралися зі своїми проблемами, почуття у розлуці тільки розгорялися, а під час зустрічі вони розуміли, як сильно нудьгували один за одним. У людей розпочинався новий етап.

"Якщо ж після паузи один з вас вирішить, що треба розлучитися, то не звинувачуйте себе. Люди змінюються, кожен може розлюбити. І якщо вже не у ваших силах все виправити, то тут вихід один - відпустити та почати нове життя", - радить Колін Нолан.