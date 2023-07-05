Херсонська чиновниця не визнає державну мову: "патамушта мне так удобно"

У Херсоні чиновниця місцевого Центру надання адміністративних послуг не захотіла спілкуватися з місцевою жителькою українською мовою навіть попри пряме прохання.

Про історію розповіла місцева мешканка Ольга Цілинко у Facebook .

Що сталось

За словами жінки, після довгої черги її спочатку обслужив ввічливий чиновник із Дніпра, який прибув до Херсона допомогти колегам після лиха, яке обрушилося на місто після руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Однак після цього їй довелося реєструватися у співробітниці ЦНАП, яка помітно зіпсувала їй настрій.

Цілинко стверджує, що дівчина, яка її обслуговувала, відмовилася говорити з нею українською мовою, попри наявність відповідного законодавства.

Дівчина назвала вулицю Цілинко - "Переулок Насквозной". На що жінка обурилась і поправила її.

Однак, працівниця ЦНАП сказала: "У нас он Сквозный. Ладно, какая разница. На русском Сквозной".

Як виправдалась дівчина

Після цього жінка запитала, чому вона розмовляє російською мовою.

"Патамушта мне так удобно. И никто меня не заставит говорить на украинском языке. И что, вы здесь сидели и теперь от меня требуете, что бы я на украинской с вами разговаривала?" - відповіла дівчина.

Також вона заявила, що в Україні немає такого закону, якій зобов'язує її розмовляє державною мовою. Потім вона відмовилася називати своє прізвище.

"У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я закончила русскую школу", - додала дівчина з ЦНАП.

Жінка зазначила, що вже попросила у знайомих юридично обґрунтувати цю історію, а також запитала, куди можна поскаржитися на поведінку працівниці ЦНАП.

Дівчина з ЦНАПу, яка розмовляла російською мовою (facebook.com/people/Ольга-Цілинко)