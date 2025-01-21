Пасуля з капустою: старовинний рецепт страви закарпатської кухні

Що потрібно для пасулі

Для того, щоб приготувати цю традиційну страву закарпатської кухні, необхідні ці інгредієнти:

консервована (або відварена) квасоля - 540 мл

квашена капуста - 3-4 стакани

цибуля (маленька) - 1 шт.

часник - 2 зубчики

олія - 3 ст. л.

вода - 1,5-2 л

томатна паста - 1 ст. л.

сіль - до смаку

чорний мелений перець - до смаку

солодка паприка - 2 ч. л.

Як готувати пасулю

Для того, щоб приготувати пасулю з капустою по-закарпатськи, потрібно почистити цибулю та зубчики часнику. Потім ці інгредієнти потрібно подрібнити ножем.

За традиційним рецептом квасолю спершу замочують на ніч, а потім відварюють. Проте, щоб пришвидшити час приготування, можна використовувати будь-яку консервовану квасолю.

Перед використанням боби потрібно промити під проточною водою. Замість квашеної капусти можна використовувати свіжу, однак смак буде дещо іншим.

Спершу в каструлі з товстими стінками розігрійте олію, а потім покладіть в посуд цибулю. Її потрібно смажити протягом хвилини, до розм'якшення. Тоді додайте подрібнений часник і протушкуйте інгредієнти приблизно 30 секунд.

Всипте солодку паприку, швидко перемішайте цибулю та одразу після цього додайте промиту консервовану квасолю.

Як готувати пасулю з капустою (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Перемішайте квасолю з іншими інгредієнтами, додайте томатну пасту, сіль та чорний перець до смаку. Влийте в каструлю декілька склянок води. Вливати всю воду одразу не потрібно - так важче регулювати консистенцію страви.

Додайте капусту до закарпатської страви. Після цього пасулю потрібно довести до кипіння і варити до розм'якшення капусти. Квашена капуста доволі м'яка, тож в цьому випадку пасулю достатньо довести до кипіння.

Як готувати пасулю з капустою (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Час від часу, поки рідина закипає, необхідно перемішувати страву. Щоб зробити пасулю більш рідкою, можна додати води. Пасулю з квасолею можна одразу подавати до столу, або ж їсти охолодженою.