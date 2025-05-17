Не паста і не піца: ці італійські страви повинні спробувати всі українські туристи

Більшість українських туристів в Італії обирає класичний гастрономічний маршрут - піца, паста, тірамісу. Але справжню душу італійської кухні можна відчути в простих, але глибоких і неочевидних стравах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів український ресторатор у Неаполі Микола Олексів.

За його словами, є низка традиційних страв, які українцям варто обов’язково скуштувати, щоб зрозуміти справжню гастрономію цієї країни.

"Наприклад, суп минестроне - це щось на зразок нашого борщу, але з італійським колоритом, багатий овочами і ароматними травами", - каже Микола.

Суп минестроне (фото: Вікіпедія)

Ще одна страва, яка заслуговує уваги - полента. Це кукурудзяна каша, може замінити традиційний український гарнір і має багато варіацій, від м'яких до хрустких. В Італії її готують в різних варіаціях. За словами ресторатора, полента може легко замінити звичні українцям гарніри й здивувати різноманіттям текстур і смаків.

Полента (фото: Freepik)

Олексів також радить спробувати фокаччу - пухкий італійський хліб із начинками або спеціями.

Фокачча (фото: Вікіпедія)

Окрему увагу варто приділити італійським сиру.

"Рекомендую спробувати італійські сири, які відрізняються від наших, щоб краще зрозуміти місцеву гастрономію і порівняти зі знайомими смаками", - каже він.

Варто додати, що справжня італійська кухня - це не тільки культові страви, які знає увесь світ, а й локальні рецепти, що зберігають історію та традиції кожного регіону. І саме вони допомагають по-справжньому відчути Італію на смак.