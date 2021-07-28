"Пассажиры все время ждали": в Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом (видео)

Так, инцидент произошел утром 28 июля в трамвае, который курсировал 8 маршрутом. В момент, когда водитель остановил транспорт и курил с товарищем, пассажиры ждали продолжения движения.

На видео видно, как двое мужчин стоят под автобусной остановкой курят и о чем-то бурно разговаривают. Автор ролика вздыхает "он еще за это деньги получает".

Сколько времени длилась "вынужденная остановка" не сообщается.

"Водитель трамвая остановился покурить и поговорить", - сказано в сообщении.