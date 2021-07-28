"Пассажиры все время ждали": в Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом (видео)

В Харькове водитель трамвая остановил транспорт, чтобы выйти на перекур. Все время мужчина просто стоял и разговаривал с товарищем.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ХарківLive".
Так, инцидент произошел утром 28 июля в трамвае, который курсировал 8 маршрутом. В момент, когда водитель остановил транспорт и курил с товарищем, пассажиры ждали продолжения движения.
На видео видно, как двое мужчин стоят под автобусной остановкой курят и о чем-то бурно разговаривают. Автор ролика вздыхает "он еще за это деньги получает".
Сколько времени длилась "вынужденная остановка" не сообщается.
"Водитель трамвая остановился покурить и поговорить", - сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель троллейбуса скончался за рулем. Как сообщается, мужчине внезапно стало плохо.
Также мы писали о том, что в троллейбусе Киева продают отмененные билеты. В частности, талончики продолжают продавать пассажирам троллейбуса, и обеспечивает билетами людей водитель на остановках, когда граждане заходят в салон.