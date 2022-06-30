Пассажиры копняками выгоняли из самолета россиян, которые без билетов хотели лететь в Англию

По словам одной из пассажирок немецкой авиакомпании TUI, люди "недоумевали, как два человека могли попасть на чартерный рейс без каких-либо документов".

Самолет уже готовился к взлету, когда вдруг вернулся на взлетно-посадочную полосу, и капитан объявил, что обнаружены два "зайца" на борту - без билетов, визы или документов, разрешающих им въезд в Британию

Российские пассажиры наотрез отказались выйти, после чего началась потасовка, и людей попросили "убрать все телефоны и не снимать происходящее на видео", рассказывает 54-летняя Анна-Мари Уоттерс из Уэсфоттона, которая с детьми возвращались в Англию с отдыха на Ривьере-Майя.

Женщина добавила, что из-за войны между Россией против Украины многие пассажиры стали паниковать по поводу происходящего, некоторые "спускали свой багаж с высоты, это было ужасно".

Пилот вышел, чтобы пообщаться с пострадавшими пассажирами. Всего же из-за инцидента задержка вылета заняла два часа.

Уоттерс добавила, что экипажу потребовалось около получаса, чтобы вывести нелегальных пассажиров из самолета... а потом последовало объявление, что на борту обнаружен подозрительный пакет, и сотрудники службы безопасности потратили еще около 15 минут, чтобы выяснить, что это такое - оказалось "электронной сигаретой".

Представитель авиакомпании TUI отреагировал на инцидент и извинился перед клиентами на борту за те неудобства, с которыми пришлось столкнуться из-за выходки российских безбилетников.