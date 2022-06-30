Пассажиры копняками выгоняли из самолета россиян, которые без билетов хотели лететь в Англию

Двое россиян нелегально попали в самолет, совершавший рейс из Мексики в Великобританию в Манчестер, отказывались покидать борт и спровоцировали драку. В итоге после переполоха и двухчасовой задержки вылета из-за агрессивных безбилетников нарушителей таки принудительно выдворили.
Об этом передает британское издание Manchester Evening News.
По словам одной из пассажирок немецкой авиакомпании TUI, люди "недоумевали, как два человека могли попасть на чартерный рейс без каких-либо документов".
Самолет уже готовился к взлету, когда вдруг вернулся на взлетно-посадочную полосу, и капитан объявил, что обнаружены два "зайца" на борту - без билетов, визы или документов, разрешающих им въезд в Британию
Российские пассажиры наотрез отказались выйти, после чего началась потасовка, и людей попросили "убрать все телефоны и не снимать происходящее на видео", рассказывает 54-летняя Анна-Мари Уоттерс из Уэсфоттона, которая с детьми возвращались в Англию с отдыха на Ривьере-Майя.
Женщина добавила, что из-за войны между Россией против Украины многие пассажиры стали паниковать по поводу происходящего, некоторые "спускали свой багаж с высоты, это было ужасно".
Пилот вышел, чтобы пообщаться с пострадавшими пассажирами. Всего же из-за инцидента задержка вылета заняла два часа.
Уоттерс добавила, что экипажу потребовалось около получаса, чтобы вывести нелегальных пассажиров из самолета... а потом последовало объявление, что на борту обнаружен подозрительный пакет, и сотрудники службы безопасности потратили еще около 15 минут, чтобы выяснить, что это такое - оказалось "электронной сигаретой".
Представитель авиакомпании TUI отреагировал на инцидент и извинился перед клиентами на борту за те неудобства, с которыми пришлось столкнуться из-за выходки российских безбилетников.
Ранее сообщалось, что в Польше из отеля выгнали "ватницу", которая агитировала за "русский мир".
Напомним также, недавно глава Ростуризма, которую на Урале накормили пирожками с мухомором, высказалась о новых направлениях зарубежного туризма для россиян в Сирию, Иран и Пакистан.