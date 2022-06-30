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Пасажири копняками виганяли з літака росіян, які без квитків хотіли летіти в Англію

Колаж РБК-Україна: російські безбілетники влаштували бійку в літаку до Британії
Автор: Володимир Костирін

Двоє росіян нелегально потрапили в літак, що здійснював рейс з Мексики до Великої Британії в Манчестер, відмовлялися покидати борт і спровокували бійку. У підсумку після переполоху і двогодинної затримки вильоту через агресивних безбілетників порушників таки примусово видворили.

Про це передає британське видання Manchester Evening News.

За словами однієї з пасажирок німецької авіакомпанії TUI, люди "дивувалися, як дві людини могли потрапити на чартерний рейс без будь-яких документів".

Літак вже готувався до зльоту, коли раптом повернувся на злітно-посадкову смугу, і капітан оголосив, що виявлено двох "зайців" на борту - без квитків, візи або документів, що дозволяють їм в'їзд до Британії

Російські пасажири навідріз відмовилися вийти, після чого почалася бійка, і людей попросили "прибрати всі телефони і не знімати те, що відбувається на відео", розповідає 54-річна Анна-Марі Воттерс з Весфоттона, яка з дітьми поверталися до Англії з відпочинку на Рив'єрі-Майя.

Жінка додала, що через війну між Росією проти України багато пасажирів стали панікувати з приводу того, що відбувається, деякі "спускали свій багаж з висоти, це було жахливо".

Пілот вийшов, щоб поспілкуватися з постраждалими пасажирами. Всього ж через інцидент затримка вильоту зайняла дві години.

Воттерс додала, що екіпажу знадобилося близько пів години, щоб вивести нелегальних пасажирів з літака... а потім послідувало оголошення, що на борту виявлений підозрілий пакет, і співробітники служби безпеки витратили ще близько 15 хвилин, щоб з'ясувати, що це таке - виявилося "електронною сигаретою".

Представник авіакомпанії TUI відреагував на інцидент і вибачився перед клієнтами на борту за ті незручності, з якими довелося зіткнутися через витівки російських безбілетників.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з готелю вигнали "ватницю", яка агітувала за "русский мир".

Нагадаємо також, нещодавно глава Ростуризму, яку на Уралі нагодували пиріжками з мухомором, висловилася про нові напрямки закордонного туризму для росіян до Сирії, Ірану та Пакистану.

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