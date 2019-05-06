Пассажиров Интерсити+ выгнали из поезда: что произошло

Коллаж РБК-Украина

Массовая эвакуация людей вызвала массу проблем

В Польше выгнали около 600 пассажиров из поезда Киев-Львов-Перемышль после границы в Медыке. Инцидент произошел 5 мая. Подробности происшествия опубликованы в Facebook-сообществе "Nasze Słowo".

Отмечается, что люди с багажом самостоятельно добирались до Перемышля. А связано это с тем, что польские таможенники увидели подозрительную сумку, владельца которой не обнаружили. Чтобы избежать вероятной угрозы, были вызваны взрывотехники с собаками.

Фото: (facebook.com/nasze.slowo)

Пассажиры делились своими воспоминаниями и рассказывали, как во время проверки людей полтора часа держали в закрытых вагонах. Весь поезд был эвакуирован, а пассажирам с вещами пришлось идти через рельсы.

Люди ссорились за места в автобусах и такси, поскольку не было никакого транспорта, который бы предоставили взамен.

В Укрзализныце прокомментировали ситуацию: "По результатам проверки опасных устройств в сумке не обнаружено. "Киев - Перемышль" был задержан в пути 4 часа 53 минуты. Кроме этого, в результате инцидента в дороге задержались поезда №89 "Львов - Перемышль" и №36 "Перемышль - Одесса".

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за того, что во время движения протекала крыша вагона, а из окон сильно дуло.

Ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за ужасающих условий в туалете вагона.

Мы писали, что в поезде "Киев-Херсон" случилось ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполнятся дымом.