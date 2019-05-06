ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пассажиров Интерсити+ выгнали из поезда: что произошло

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 11:46
Пассажиров Интерсити+ выгнали из поезда: что произошло
Коллаж РБК-Украина

Массовая эвакуация людей вызвала массу проблем

В Польше выгнали около 600 пассажиров из поезда Киев-Львов-Перемышль после границы в Медыке. Инцидент произошел 5 мая. Подробности происшествия опубликованы в Facebook-сообществе "Nasze Słowo".

Отмечается, что люди с багажом самостоятельно добирались до Перемышля. А связано это с тем, что польские таможенники увидели подозрительную сумку, владельца которой не обнаружили. Чтобы избежать вероятной угрозы, были вызваны взрывотехники с собаками.

 

Фото: (facebook.com/nasze.slowo)

Пассажиры делились своими воспоминаниями и рассказывали, как во время проверки людей полтора часа держали в закрытых вагонах. Весь поезд был эвакуирован, а пассажирам с вещами пришлось идти через рельсы.

Люди ссорились за места в автобусах и такси, поскольку не было никакого транспорта, который бы предоставили взамен.

В Укрзализныце прокомментировали ситуацию: "По результатам проверки опасных устройств в сумке не обнаружено. "Киев - Перемышль" был задержан в пути 4 часа 53 минуты. Кроме этого, в результате инцидента в дороге задержались поезда №89 "Львов - Перемышль" и №36 "Перемышль - Одесса". 

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за того, что во время движения протекала крыша вагона, а из окон сильно дуло.

Ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за ужасающих условий в туалете вагона.

Мы писали, что в поезде "Киев-Херсон" случилось ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполнятся дымом.

"Укрзализныця" запустит сдвоенный состав поездов Бориспольского экспресса Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото
Новости Украины Укрзализныця
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь