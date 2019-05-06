Пасажирів Інтерсіті+ вигнали з поїзда: що сталося

Колаж РБК-Україна

Масова евакуація людей викликала масу проблем

У Польщі вигнали близько 600 пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль після кордону в Медиці. Інцидент стався 5 травня. Подробиці події опубліковані в Facebook-спільноті "Nasze Słowo".

Відзначається, що люди з багажем самостійно добиралися до Перемишля. А пов'язано це з тим, що польські митники побачили підозрілу сумку, власника якої не виявили. Щоб уникнути ймовірної загрози, були викликані сапери з собаками.

Фото: (facebook.com/nasze.slowo)

Пасажири ділилися своїми спогадами і розповідали, як під час перевірки людей півтори години тримали в закритих вагонах. Весь поїзд був евакуйований, а пасажирам з речами довелося йти через колію.

Люди сварилися за місця в автобусах і таксі, оскільки не було ніякого транспорту, який би надали у якості обміну.

В Укрзалізниці прокоментували ситуацію: "За результатами перевірки небезпечних пристроїв в сумці не виявлено. "Київ - Перемишль" був затриманий в дорозі 4 години 53 хвилини. Крім цього, в результаті інциденту в дорозі затрималися поїзди №89 "Львів - Перемишль" та №36 "Перемишль - Одеса".

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через те, що під час руху протікав дах вагона, а з вікон сильно дуло.

Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у туалеті вагона.

Ми писали, що в поїзді "Київ-Херсон" сталася НП. Пасажири відчули, що їх вагон почав наповнюватися димом.