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Пасажирка-"заєць" відлупцювала водія автобуса: відео і деталі НП у Львові

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Львів, Середа 07 липня 2021 09:55
Пасажирка-"заєць" відлупцювала водія автобуса: відео і деталі НП у Львові Колаж РБК-Україна: Пасажирка побила водія автобуса у Львові
Автор: Світлана Мащенко

У Львові пасажирка автобусу накинулася на водія після прохання оплатити проїзд. Неадекватку довелося виволокти з транспорту, але й це її не зупинило, вона продовжила дебоширити.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Інцидент трапився 5 липня, близько 14:39 в автобусі №3А.

На кадрах видно, що дівчина лаялася, показувала непристойні жести і загалом - поводилася себе дуже агресивно.

Водію довелося буквально винести її з автобуса, але вона накинулася на нього, почала бити руками, ногами, дряпати.

А коли автобус рушив, дівчина почала закидувати його камінням.

Пасажирка-&quot;заєць&quot; відлупцювала водія автобуса: відео і деталі НП у ЛьвовіПасажирка-&quot;заєць&quot; відлупцювала водія автобуса: відео і деталі НП у Львові

Скріншот: У Львові пасажирка побила водія автобуса

Водій каже, що викликав поліцію, але не дочекався - треба працювати. На руці чоловіка лишилися глибокі подряпини. Він розповідає, що за кілька років роботи таке трапилося вперше.

"Я підійшов і кажу: "Оплатіть, будь ласка, чи маєте якісь документи? А вона каже: "Пішов на **й та й затялася. Два роки працюю, то перший раз таке. Молоде, нагле, якесь обкурене. Поліцію викликав, але то хіба дочекаєшся", - розповів водій.

Бійка у львівській маршрутці: дівчина відмовилась оплачувати проїзд

Бійка у львівській маршрутці: дівчина відмовилась оплачувати проїзд, а після того, як її вивів водій - почала кидати каміння в автобус

Posted by Телеканал НТА on Monday, July 5, 2021

Відео: У Львові пасажирка побила водія автобуса

Раніше ми писали, що в Кропивницькому двадцять ветеранів АТО провчили водія маршрутки через те, що він відмовив одному з них в пільговому проїзді.

Також повідомлялося, що у Сумах пасажирка понівечила кондуктора через захисну маску.

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