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Паска від берегині української кухні Дарії Цвєк: давній рецепт на відео

Як приготувати паску за рецептом Дарії Цвек (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Українці готуються святкувати Великдень 16 квітня, тож варто запасатися рецептами смачної паски. Один з таких дійшов до нас від кулінарки Дарії Цвек, яку називають "берегинею української кухні".

Рецепт з'явився на YouTube каналі Смаколики Юлі.

Складники:

  • 1 кг борошна
  • 400 мл теплого молока (не гарячого!)
  • 10 жовтків
  • 70 г дріжджів
  • 200 г розтопленого вершкового масла
  • 300 г цукру
  • пакетик ванільного цукру
  • 1/2 ч. л. солі (без гірки)
  • цедра апельсина чи лимона
  • 150 г родзинок чи журавлини
  • цукати за бажанням

Покрокове приготування

До теплого молока додайте свіжі дріжджі, 1 ст. л. цукру і 3 ст. л. борошна від загальної кількості. Перемішайте до однорідності, накрийте і залиште на 10-15 хвилин.

Розітріть жовтки з цукром, сіллю, ванільним цукром, натріть цедру апельсину. Добре перемішайте.

Перелийте опару у велику миску, додайте жовткову маску, перемішайте і додайте розтоплене вершкове масло.

Поступово вводьте просіяне борошно. Спочатку ложкою, а потім - руками. Вимішуйте тісто близько 20-30 хвилин вручну, або ж за допомогою спеціальних девайсів.

Додайте сухофрукти і вмісіть їх у тісто. Поставте тісто підходити на 1,5-2 години.

Обімніть тісто, підготуйте форми і викладайте у них тісто, заповнюючи на 1/3. Поставте підростати на 1,5-2 години. Змастіть паски яйцем і поставте в розігріту духовку випікатися при температурі 180 градусів. Печуться паски близько 45 хвилин.

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Кулінарку називають берегинею української кухні, авторкою бестселерів (було продано понад 5 млн примірників її книг).

Тільки книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів. Книжка потрапила до списку "Лідери року" за версією Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2013". А збірка рецептів та порад "Малятам і батькам" була визнана "Книгою року-2002".

Дізнайтеся, як спекти паску за "бабусиним" рецептом.

Крім того читайте, чи буде на Великдень додатковий вихідний.

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