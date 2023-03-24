Паска від берегині української кухні Дарії Цвєк: давній рецепт на відео

Складники:

1 кг борошна

400 мл теплого молока (не гарячого!)

10 жовтків

70 г дріжджів

200 г розтопленого вершкового масла

300 г цукру

пакетик ванільного цукру

1/2 ч. л. солі (без гірки)

цедра апельсина чи лимона

150 г родзинок чи журавлини

цукати за бажанням

Покрокове приготування

До теплого молока додайте свіжі дріжджі, 1 ст. л. цукру і 3 ст. л. борошна від загальної кількості. Перемішайте до однорідності, накрийте і залиште на 10-15 хвилин.

Розітріть жовтки з цукром, сіллю, ванільним цукром, натріть цедру апельсину. Добре перемішайте.

Перелийте опару у велику миску, додайте жовткову маску, перемішайте і додайте розтоплене вершкове масло.

Поступово вводьте просіяне борошно. Спочатку ложкою, а потім - руками. Вимішуйте тісто близько 20-30 хвилин вручну, або ж за допомогою спеціальних девайсів.

Додайте сухофрукти і вмісіть їх у тісто. Поставте тісто підходити на 1,5-2 години.

Обімніть тісто, підготуйте форми і викладайте у них тісто, заповнюючи на 1/3. Поставте підростати на 1,5-2 години. Змастіть паски яйцем і поставте в розігріту духовку випікатися при температурі 180 градусів. Печуться паски близько 45 хвилин.

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Кулінарку називають берегинею української кухні, авторкою бестселерів (було продано понад 5 млн примірників її книг).

Тільки книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів. Книжка потрапила до списку "Лідери року" за версією Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2013". А збірка рецептів та порад "Малятам і батькам" була визнана "Книгою року-2002".