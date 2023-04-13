Паска-синабон: як приготувати незвичайну великодню випічку

Рецептів паски для свята зараз дуже багато і багато хто віддає перевагу більш традиційним варіантам цієї випічки. Однак іноді хочеться чогось незвичайного – аби порадувати свою родину чи здивувати гостей.
Як приготувати смачну паску-синабон розповіла кулінарний блогер Alina FooDoo на своєму YouTube-каналі.
Для начинки:
Для глазурі:
Візьміть дріжджі, додайте 1 ч. ложку цукру та перетріть разом. Під впливом цукру дріжджі стануть живими та м'якими. Потім додайте тепле молоко (не холодне і гаряче, саме тепле). Додайте трохи борошна із загальної кількості, щоб замісити опару і перевірити дію дріжджів. Залишіть на 5-10 хвилин у теплому місці, щоб дріжджі спрацювали.
Якщо опара підійшла, додайте 2 яйця кімнатної температури та половину чайної ложки солі. Для аромату – ванільний цукор і можна цедру апельсина. Потім насипте ще 60 г цукру і потроху додайте муку, замішуючи тісто. Вимішувати потрібно 2-3 хвилини.
Далі в тісто потрібно додати тепле вершкове масло і вимішувати, поки воно повністю не увійде в тісто. Вимішуйте ще 5-7 хвилин. Потім змастіть миску рослинною олією і покладіть тісто в неї. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 1 годину в теплому місці.
Коли тісто підійде, розкатайте його у прямокутник 40 на 45 см. Змішайте корицю та цукор, нанесіть на тісто ще 60 г вершкового масла та розподіліть його по всій поверхні, потім насипайте цукор із корицею.
Загорніть тісто в рулет і зробіть відмітки через кожні 5 см. Всього має вийти 8 пасочок. Наріжте за допомогою нитки. Викладайте кожну булочку у форму для паски.
Залишіть паски на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі. Випікайте паски 18-20 хвилин при температурі 180 градусів.
Потім зробіть глазур із маскарпоне та цукрової пудри та нанесіть її на паски.
До речі, раніше ми писали про те, в які дні можна пекти паски, а в які не можна.
А ще розповідали про те, які дріжджі найкраще брати для випікання паски.