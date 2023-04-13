Паска-синабон: як приготувати незвичайну великодню випічку

Що вам знадобиться:

2 яйця

10 г ванільного цукру

200 г теплого молока

18 г дріжджів (якщо брати сухі, то 6 г)

60 г цукру

0,5 ч. ложки цукру

400-450 г борошна

70 г вершкового масла кімнатної температури

Для начинки:

60 г вершкового масла кімнатної температури

70 г цукру

15 г кориці

Для глазурі:

200-250 г маскарпоне

30-40 г цукрової пудри

Як приготувати паску-синабон

Візьміть дріжджі, додайте 1 ч. ложку цукру та перетріть разом. Під впливом цукру дріжджі стануть живими та м'якими. Потім додайте тепле молоко (не холодне і гаряче, саме тепле). Додайте трохи борошна із загальної кількості, щоб замісити опару і перевірити дію дріжджів. Залишіть на 5-10 хвилин у теплому місці, щоб дріжджі спрацювали.

Якщо опара підійшла, додайте 2 яйця кімнатної температури та половину чайної ложки солі. Для аромату – ванільний цукор і можна цедру апельсина. Потім насипте ще 60 г цукру і потроху додайте муку, замішуючи тісто. Вимішувати потрібно 2-3 хвилини.

Далі в тісто потрібно додати тепле вершкове масло і вимішувати, поки воно повністю не увійде в тісто. Вимішуйте ще 5-7 хвилин. Потім змастіть миску рослинною олією і покладіть тісто в неї. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 1 годину в теплому місці.

Коли тісто підійде, розкатайте його у прямокутник 40 на 45 см. Змішайте корицю та цукор, нанесіть на тісто ще 60 г вершкового масла та розподіліть його по всій поверхні, потім насипайте цукор із корицею.

Загорніть тісто в рулет і зробіть відмітки через кожні 5 см. Всього має вийти 8 пасочок. Наріжте за допомогою нитки. Викладайте кожну булочку у форму для паски.

Залишіть паски на 40-60 хвилин, поки тісто не збільшиться вдвічі. Випікайте паски 18-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Потім зробіть глазур із маскарпоне та цукрової пудри та нанесіть її на паски.