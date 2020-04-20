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На Пасху в церквях грубо нарушали карантин: Филарет причащал из одной ложки

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 11:59
На Пасху в церквях грубо нарушали карантин: Филарет причащал из одной ложки
Патриарх Филарет причащал людей из одной ложки (фото: РБК-Украина)

В Киеве патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков по карантину

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта по 24 апреля. Перед Пасхой правительство и медики настоятельно рекомендовали украинцам и священнослужителям соблюдать правила карантина для избежания новых случаев заболевания COVID-19. Но были и исключения. Например, глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий призвал верующих прийти на пасхальную службу, несмотря на то, что в Киево-Печерской лавре 100 священников заразились коронавирусом.

В праздничную ночь воскресения Христова в столичных церквях решили обойти рекомендации украинской власти. В храмы УПЦ МП пускали без масок, не соблюдали дистанцию.

"В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а затем все по очереди целуют Библию. После благословения Филарет по очереди причащает примерно 50 человек из одной ложки", – рассказали в издании "Бабель".

Так, во Владимирском соборе патриарх Филарет причащал людей из одной ложки.

На Пасху в церквях грубо нарушали карантин: Филарет причащал из одной ложки

Патриарх Филарет причащал людей на Пасху (фото: thebabel.net)

Как мы ранее писали, ПЦУ получила благодатный огонь, но из-за карантина раздачи не было.

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