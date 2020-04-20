На Великдень у церквах грубо порушували карантин: Філарет причащав з однієї ложки

Патріарх Філарет причащав людей з однієї ложки (фото: РБК-Україна)

У Києві патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків по карантину

Карантин в Україні через коронавірус ввели з 12 березня по 24 квітня. Перед Великоднем уряд і медики настійно рекомендували українцям і священнослужителям дотримуватися правил карантину для уникнення нових випадків захворювання COVID-19. Але були і винятки. Наприклад, глава Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій закликав вірян прийти на великодню службу, попри те, що в Києво-Печерській лаврі 100 священиків заразилися коронавірусом.

У святкову ніч воскресіння Христового у столичних церквах вирішили обійти рекомендації української влади. У храми УПЦ МП пускали без масок, не дотримувалися дистанції.

"У храмі вибудовується черга на благословення перед причастям. Люди підходять до священика, він прикладає хрест до чола, а потім всі по черзі цілують Біблію. Після благословення Філарет по черзі причащає приблизно 50 осіб з однієї ложки", - розповіли у виданні "Бабель".

Так, у Володимирському соборі патріарх Філарет причащав людей з однієї ложки.

Патріарх Філарет причащав людей на Великдень (фото: thebabel.net)

Як ми раніше писали, ПЦУ отримала благодатний вогонь, однак через карантин роздачі не було.