Пашинський обматюкав ЗСУ і українців: оприлюднено нові плівки

Вищий антикорупційний суд 26 лютого обрав запобіжний захід екс-нардепу Сергію Пашинському. Крім того, у мережі зʼявився запис розмови колишнього парламентарія, де він нецензурно висловлюється про ЗСУ, Валерія Залужного і українців.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Наші джерела надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.
На плівках він матюкає захисників України та погрожує "ви*бати" генерала Валерія Залужного.
Також екс-нардеп обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.
Крім того, Пашинський під час розмови називає український народ "єб*ним".
У правоохоронних органах запевняють, що "записи є автентичними, а голоси - оригінальними".
Слідча суддя ВАКС застосувала до Пашинського тримання під вартою до 25 квітня 2024 року із заставою у 272,5 млн грн.
У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов'язань:
Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.
12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).
Додамо, що 26 лютого під час судового засідання прокурор САП цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м та іншу нерухомість.
Раніше ми розповідали про розмір застави, яку пропонують за Пашинського.