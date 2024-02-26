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Пашинский обматерил ВСУ и украинцев: обнародованы новые пленки

Пашинский обматерил ВСУ и украинцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Высший антикоррупционный суд 26 февраля избрал меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Кроме того, в сети появилась запись разговора бывшего парламентария, где он нецензурно высказывается о ВСУ, Валерии Залужном и украинцах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Что говорит Пашинский на пленках

Наши источники предоставили записи разговоров Пашинского со своим ближайшим окружением.

На пленках он материт защитников Украины и угрожает "вы*бать" генерала Валерия Залужного.

Также экс-нардеп обсуждает, как нужно зарабатывать на оборонке, завышая вдвое стоимость продукции для украинских военных.

Кроме того, Пашинский во время разговора называет украинский народ "еб*ным".

В правоохранительных органах уверяют, что "записи аутентичные, а голоса - оригинальные".

Что суд решил по Пашинскому

Следователь судья ВАКС применила к Пашинскому содержанию под стражей до 25 апреля 2024 с залогом в 272,5 млн грн.

В случае внесения залога подозреваемым судья возложила на него ряд обязательств:

  • прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;
  • не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому делу и свидетелями;
  • сдать все загранпаспорта на хранение в соответствующий госорган;
  • носить электронный браслет.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату.

Почему судят Пашинского?

12 февраля стало известно, что бывшему нардепу сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).

Добавим, что 26 февраля во время судебного заседания прокурор САП цитировал протоколы материалов негласных следственных действий, согласно которым Пашинский в 2023 году якобы обсуждал приобретенную им квартиру на 840 кв. м и другую недвижимость.

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