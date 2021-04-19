Пасхальная корзина 2021 резко подорожала: новые цены традиционных блюд

Пасхальная корзина в 2021 году обойдется украинцам намного дороже. В среднем подорожание составило за один год около 160 гривен.
Новую стоимость пасхальной корзины подсчитали в Институте аграрной экономики со ссылкой на данные Государственной статистики Украины.
В пасхальную корзину украинцы обычно кладут: традиционные паски, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. С 2020 года стоимость этого набора продуктов поднялась на 160 гривен и теперь составит 780 гривен.
Если добавить в корзину свежие помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, то корзина подорожает до 963 гривен.
Большинство ингредиентов для выпечки паски за год существенно подорожали. А это значит, что и готовый продукт вырос в цене, сообщает "Украина 24"
Стоит отметить, что украинцы не пекут одну паску, а делают сразу несколько штук. Основные составляющие для выпечки – яйца, мука и сахар.
Больше всего подорожали яйца – за десять штук на рынке уже просят около 40 гривен. Муки нужно для паски не менее 1 кг – цена выросла за год на 10-15%. Еще понадобится пачка масла, бутылка молока и йогурта, лимон и изюм.
Все продукты для праздничной паски – 200 гривен. Из этого набора получилось три готовых паски, в среднем цена одной – около 70 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове на Пасху введут ограничения.
А также мы рассказывали о необычных рецептах праздничных пасок.