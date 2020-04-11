Пасха во время карантина: во сколько обойдется пасхальная корзина

Православная Пасха в Украине выпадает на 19 апреля - на время строгого карантина во всей стране. В этом году стоимость пасхальной корзины составит примерно 620 гривен. Если в нее будут входить и овощи, то цена возрастет до 801 гривны. Какие продукты и сколько будут стоить – читайте ниже.

Как сообщает директор научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, в 2020 году стоимость пасхальной корзины возрастет на 88 гривен, в соотношении с прошлым годом. Так, килограмм кулича домашнего приготовления будет стоить примерно 96 грн. Стоимость паски в магазине будет еще выше. Ученый объяснил, что цена на кулич в 2020 году выросла из-за подорожания его составляющих, а также увеличения стоимости ресурсов для хлебопекарен и ажиотажа на продукты во время карантина в Украине.

По данным Лупенко, наиболее высокая стоимость в корзине будет у колбасы домашнего приготовления — 118 грн./0,5 кг, буженины — 110 грн./0,5 кг. За год они подорожали на 13,5 % и 12,2 % соответственно. При этом 0,5 кг сала будет стоить примерно 48 грн., сливочного масла — 85 грн., твердого сыра — 75 грн., мягкого — 55 грн.

Средняя цена на десяток яиц составит 20 грн. Стоимость хрена останется на уровне 2019 года и будет равна примерно 12 грн.

В случае наполнения корзины дополнительными составляющими ее цена составит 801 грн., что на 12,7 % больше прошлогоднего показателя.

0,5 кг яблок в среднем будет стоить 7 грн., тепличных помидоров — 25 грн., огурцов — 29 грн. Стоимость бутылки "Кагора" составит около 120 грн.

"В условиях невысокой покупательной способности населения, которая находится под дополнительным негативным влиянием от внедрения в государстве карантинных мероприятий, связанных с коронавируса COVID-19, украинцы вынуждены будут экономить на дорогой части пасхального корзине. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине", - подытожил Юрий Лупенко.

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