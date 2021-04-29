Пасха с грозами и новая волна похолодания: синоптики ошарашили прогнозом на начало мая

Погода в Украине на Пасху будет теплая, но в воскресенье синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны. А после праздника в страну придет новая волна похолодания.

Какая погода ждет украинцев в последние дни апреля, на Пасху и в первую декаду мая – читайте в нашем материале ниже.

Погода в Украине 30 апреля

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, апрель в Украине закончится с теплой погодой. Повышение температуры стоит ожидать уже в пятницу, 30 апреля.

"В пятницу дневная температура воздуха достигнет в Украине +15 +20 градусов. Ночные заморозки прекращаются, разве что совсем бессовестные зацепятся за грунт на юго-востоке и в центре. Дожди с грозами пройдут 30 апреля в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком и местами в Черкасской области. На остальной территории без осадков. Внимательно. Завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления", - предупредила синоптик.

Карта погоды

В Киеве она спрогнозировала сильный ветер, а во второй половине дня возможен дождь с грозой. Температура воздуха в столице ожидается до +18 градусов.

Погода на Пасху в Украине

Как отметила Диденко, на Пасху в Украине будет тепло, но грозы охватят большинство регионов страны.

"На Пасху ночь в Украине будет сухая, звездная, красивая, а днем 2 мая пройдут грозовые дожди почти везде, кроме восточных областей. А в воскресенье будет тепло", - добавила синоптик.

Карта погоды

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала в комментарии для издания "Факты" о том, что на Пасху воздух местами прогреется до +24 градусов.

"В начале мая, 1 и 2 числа, теплый воздух распространится по всей территории страны. Так, на юге и востоке столбики термометров достигнут отметки +24 градуса. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях", - сообщила синоптик.

После Пасхи снова похолодает

А вот после праздничных и теплых выходных в Украину снова придет похолодание. Как отметила Наталья Голеня, заморозков не будет, но температура резко упадет и этот период продержится с 3 по 8 мая.

"Температура максимальная днем +10 +15 градусов, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", - подчеркнула синоптик.