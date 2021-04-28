Синоптики обещают жару на Пасху: где будет +25 и выше

Погода в Украине на Пасху, 2 мая, принесет долгожданное тепло, но с грозами. На Юге столбики термометров в праздничный день могут показать до +26 градусов. Пока же нас ждет еще одна морозная ночь, 28 апреля, но затем температура начнет стремительно повышаться, ночи станут умеренно теплыми и будут греметь весенние грозы.

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, 28-29 апреля в Украине начнет теплеть, и погода будет солнечной с небольшой облачностью. Лишь в четверг на крайнем Западе возможна хмурая погода с небольшим дождем. Температура днем 28-го числа будет +11+16, а 29-го уже +13+19. В среду возможны заморозки (кроме Юга и Востока).

30 апреля Запад, Север и часть Центра накроет грозами. Ночь будет теплой, +5+10, а днем +16+20 градусов.

В субботу, 1 мая грозовой фронт накроет западные и восточные области. На Севере станет прохладнее, +13+15, а в остальных областях +16+22 градуса.

В день светлого Воскресенья, 2 мая, синоптики обещают грозы на Западе, Севере и в Центре, а вот южные и восточные области будут праздновать с солнышком и сухой погодой.

Температура днем будет самой высокой в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и Крыму - от +23 до +26. Прохладнее на Севере и северо-западе, +14+18, а на остальной территории +20+23 градуса.

В Киеве на Пасху гроза, днем +20+22, ночью +8+10 градусов.

Скрин: Погода в Украине на Пасху, 2 мая (meteo.gov.ua)