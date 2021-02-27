Пасха в 2021 году: как правильно посчитать даты праздника на 10 лет вперед

По общему правилу расчета даты Пасхи берут дату первого воскресенья после полнолуния. Весеннее полнолуние – первое полнолуние, которое наступает до даты весеннего равноденствия. И католики, и православные берут этот принцип для исчисления даты праздника.

Если полнолуние наступает ранее 20-21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние – добавляется +30 дней. Если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасху отмечают в следующее воскресенье и к полученной дате добавляют +7 дней.

Почему даты отличаются?

Даты у восточных и западных христиан могут отличаться, так как для расчета они используют разные пасхалии – александрийскую и григорианскую. В 16 веке Римская католическая церковь перешла на григорианский календарь, а православная продолжила использовать юлианский (александрийский).

Рука Дамаскина, по которой исчисляли дату Пасхи в старину.

Календарь праздников Пасхи до 2030 года

Пасха в 2021 году: у католиков – 4 апреля, у православных – 2 мая

Пасха в 2022 году: у католиков – 17 апреля, у православных – 24 апреля

Пасха в 2023 году: у католиков – 9 апреля, у православных – 16 апреля

Пасха в 2024 году: у католиков – 31 марта, у православных – 5 мая

Пасха в 2025 году: у католиков и православных в один день – 20 апреля

Пасха в 2026 году: у католиков – 5 апреля, у православных – 12 апреля

Пасха в 2027 году: у католиков – 28 марта, у православных – 2 мая

Пасха в 2028 году: у католиков и православных в один день – 16 апреля

Пасха в 2029 году: у католиков – 1 апреля, у православных – 8 апреля

Пасха в 2030 году: у католиков – 21 апреля, у православных – 28 апреля