Пасха 2020: самые вкусные и легкие рецепты праздничных пасок

Пасха в Украине в 2020 году празднуется в воскресенье, 19 апреля. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Пасха пройдет в условиях карантина. Это не повод отменять традиционные приготовления и готовить пасхальные блюда. Как быстро и легко приготовить паски – в материале Styler.

Паска для новичков (с изюмом)

Мука пшеничная — 600 г

Молоко — 300 мл

Масло сливочное — 180 г

Сахар — 200 г

Желток куриный — 6 шт.

Дрожжи свежие — 20 г или 8 г сухих

Цедра апельсина — по вкусу

Сок апельсиновый — 150 мл

Сахар ванильный — 10 г

Соль

Изюм — 150 г или другие сухофрукты, цукаты

Растительное масло — для смазывания формы

Глазурь, декор

Рецепт: Изюм тщательно помойте и залейте апельсиновым соком на 1 час. Затем слейте сок, изюм обсушите бумажным полотенцем и немного присыпьте мукой. Приготовьте опару. В теплое молоко добавьте дрожжи и 2 ч.л. сахара. Уберите опару в теплое место на 20-25 минут. Желтки взбейте с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте в массу цедру одного апельсина и размягченное сливочное масло. Снова взбейте до однородной массы. В масляно-яичную смесь влейте готовую опару. Взбейте еще раз. Муку просейте и постепенно добавляйте в массу, а потом лопаткой замесите тесто. Оно должно быть, как густая сметана. Накройте пленкой и уберите в теплое место на 40-45 минут. Когда тесто подойдет, добавьте изюм, перемешайте лопаткой и снова поставьте в теплое место на 40-45 минут. Формы смажьте маслом и заполните их на 1/3. Накройте полотенце и дайте постоять еще 15-20 минут. Выпекайте при температуре 170 градусов 15 минут, потом убавьте температуру до 160 градусов и пеките еще 15 минут. После выключения духовки оставьте паски внутри еще на 5 минут. Потом достаньте и украсьте.

Паска творожная "Тирамису"

90 г молотого кофе

450 г воды

210 г печенья савоярди

2,1 кг творога

300 г йогурта

150 г сахара

270 г сгущенки комнатной температуры

180 г сливочного масла комнатной температуры

Какао для прослойки и отделки.

Рецепт: Заварить кофе и отфильтровать его. Подготовить формы для пасхи, выстелить их марлей или агроволокном. Творог смешать с йогуртом и сахаром, взбить блендером до гладкости. К сгущенке добавить сливочное масло (оба ингредиента должны быть комнатной температуры) и взбить до состояния крема. Подмешать крем к творожной массе. Для формирования паски на дно отправить немного творожной основы. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе. (Не бойтесь разламывать савоярди, чтобы идеально заполнить форму для пасхи). Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао-порошком. Повторить прослаивание еще 2-3 раза. Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу. Установить на паску груз и убрать на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения. Перед подачей присыпать паску какао-порошком.

Паска со сгущенным молоком

творог 1.25кг

молоко сгущенное 1 банка

масло сливочное 300 г

пудра сахарная 0.5 стакана

сметана 250 мл

изюм 1 стакан

ваниль по вкусу

Рецепт: Творог протереть через сито, добавить масло, сахарную пудру. Творог, масло, сахарную пудру и ванилин тщательно растереть, добавить сметану, сгущенное молоко, вымытый просушенный изюм. Массу тщательно перемешать, положить в пасочницу, застеленную марлей, сверху положить гнет и поставить в холодильник.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно обязательно успеть сделать перед Пасхой.