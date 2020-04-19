Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Пасха 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пасха 2020 будет проходить в Украине в условиях карантина

Пасха 2020 - самый главный праздник для всех православных украинцев. 19 апреля мы радуемся воскрешению Иисуса Христа, что своим подвигом искупил грехи всех людей. Пасха для украинцев - не только важное религиозное событие, но и яркое культурное наследие, которое передается из поколения в поколение.

Сегодня главной традицией, безусловно, является, приветствие "Христос воскрес" и "Воистину воскрес", а первой пищей должна быть освященная паска. Какие еще важные традиции нужно соблюдать, обряды, поверья, традиции праздника, что можно и нельзя делать, а также как поздравить родных и друзей со светлым праздником картинками, открытками, стихами и прозой - все это вы найдете в материале Styler.

Что обязательно нужно сделать сегодня, обряды и традиции.

Главные традиции сегодняшнего дня связаны с пасхальными угощеньями, которые нужно освящать в храме. Но в этом году от такого обряда лучше воздержаться из-за карантина в Украине. Вместо этого можно прочесть молитву и освятить пасху и яйца иорданской водой.

Семья на Пасху собирается за праздничным столом, богато накрытым угощениями, и приветствует друг друга словами "Христос воскрес", "Воистину воскрес". Среди яств обязательно паска, крашанки, остальные блюда по желанию. Как правило, это разные изделия из мяса. Из алкоголя - предпочтение нужно отдать красному вину.

Интересной традицией, которая пришла к нам еще со времен Средневековья, это игра в битки. Крашеные яйца бьют друг о друга два соперника, кто уцелел - тот выиграл. Особенный восторг от этой игры получают дети.

По традиции, яйца и паски нужно подарить нуждающемуся человеку. Милостыня, как и любая другая добродетель, имеет большое значение именно в этот день.

Сегодня нужно радоваться, желать ближним здоровья и добра и прощать своих недругов и недоброжелателей.

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Главные приметы и поверья на Пасху

Считается, что под пасхальное воскресенье нельзя долго спать, потому что "кто спит, тот свое счастье проспит". А тот, кто первым увидит восход Пасхального солнца, тот не будет знать бед весь год. Если в этот день грустить, то весь год будет таким же грустным.

Интересные поверья связанные с пасхальными яйцами. Считалось, что при помощи яйца можно получить облегчение от всех болезней и напастей. Причем скорлупу от него нельзя было выбрасывать до самого окончания праздников. Да и вообще скорлупу нужно сжечь или закопать в земле, но выбрасывать вместе с мусором нельзя.

Крашеное яйцо можно покатать по ребенку или взрослому - это может сберечь ему здоровье на целый год.

Умереть на Пасху считалось благословением для покойного. Считается, что его счастливая душа уйдет прямо к небу. Родиться в этот день - тоже благословенье - наши предки верили, что ребенок будет здоровым и добьется в жизни многого.

В старину обязательно крошили кусочек освященной паски птицам, призывая таким образом удачу и богатство. А если у вас проблемы с деньгами, то нужно подать нищему милостыню, тогда обязательно все наладиться.

Чтобы в семье целый год был мир и лад, первую пасхальную трапезу нужно обязательно начать всей семьей. Каждый должен сперва съесть кусочек паски, а затем пасхальное яйцо. А супруги за столом играли в битки, кто победит, тот будет главным в семье целый год.

Что строго запрещено сегодня делать

Категорически нельзя сегодня гадать. Церковь в принципе не одобряет гадания, но сегодня - это особенный грех. Даже шуточные гадания под запретом.

Нельзя заниматься делами по дому - шить, стирать, готовить, убирать, ремонтировать что-либо.

Нельзя выбрасывать освященные продукты. Их нужно съесть за праздничным столом или же поделиться с другими людьми. Остатки еды, к примеру скорлупу, нужно сжечь, закопать или скормить животным.

Муж и жена на людях не должны христосоваться. Считается, что это к разлуке.

Нельзя охотиться, рыбачить, забивать скот или птицу - кровь животных проливать запрещено сегодня, да и на протяжении всей Страстной недели.

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Нельзя сегодня злоупотреблять алкоголем, ругаться, ссориться, сквернословить, желать другим зла, сплетничать.

На кладбище в этот день ходить нельзя. Лучше выбрать для этого другой день, к примеру, Родительскую субботу.

Народные погодные приметы 19 апреля.

Ясное солнечное небо на Пасху - к хорошему урожаю и "красному лету".

Дождь и непогода сегодня предвещает такую же дождливую весну.

Туман в утро Пасхи знаменует теплую и погожую весну.

Сильная гроза в этот день - жди потепления.

Холод и заморозки означают непогожую весну, после которой придет жаркое засушливое лето.

Красивые поздравления с Пасхой в открытках, стихах и прозе

Со светлой Пасхой поздравляю,

Пусть жизнь наполнит благодать,

Тепла и радости желаю,

Печалям дверь не открывать!



Пусть добрый ангел за спиною

Тебя от горя защитит,

Достатком, счастьем и покоем

Тебя пусть небо наградит!

***

В день Христова воскресенья

Всем желаю я веселья,

Счастья, крепкого здоровья,

В жизни делать все с любовью.



Пусть Христос оберегает

И во всем вам помогает.

Долгой жизни, светлых дней,

Только истинных друзей.

Благая весть пришла с небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Навстречу празднику спеша,

Ликует и поет душа!



Вас с Пасхой поздравляю я.

Живите в радости, друзья.

Пусть будет жизнь полна чудес.

Воистину Христос воскрес!

***

Поздравляю тебя с Пасхой.

Счастья, веры и добра!

Пусть сияет яркой краской

Жизнь прекрасная твоя.



Чтоб хранило тебя небо,

В трудный час не оставляя.

Будет радость, если верить,

И проблемы все растают!

Поздравляю с Пасхой светлой!

Пусть Господь тебя хранит,

И живётся ярче, легче,

Без сомнений и обид.



Дни проходят в нежной дружбе,

В каждом деле повезет,

Все исполнится, что нужно,

Воплотится и придет!

***

С Пасхой светлой поздравляю,

С Воскресением Христовым!

Мира и добра желаю,

Счастья самого большого!



Будет пусть ваш дом наполнен

Любовью, теплотой, весельем,

Желаю радости духовной

И Божьего благословенья!

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в жизни было больше света, любви, человеческого тепла и взаимопонимания, поддержки и благих дел. Пусть душа очистится, и никакая скверна не посетит родной дом. Счастья и благополучия!

***

От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удаётся сохранять веру и озарять жизни близких любовью, пусть твоё сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.

С прекрасным праздником! Пусть будет радость на душе, на языке приятные слова, в голове - светлые мысли о будущем. Благоприятных перспектив, интересных открытий, успешных знакомств и долгожданных событий. Пусть все ангелы летают вокруг, и защищают от неприятностей и разлук.

***

Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, позитивных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

Грянул светлый, добрый праздник - Пасха! Поздравляю с этим радостным днем. Желаю поистине душевного ликования, достатка, тепла, уюта, улыбок и семейного единства. Пусть Божья благодать осветит ваш дом и наполнит его миром, благополучием и душевностью!

***

В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надёжной защитой крыльев своего ангела.

Ранее мы писали, какой обряд нужно непременно провести на Пасху, чтобы привлечь удачу на весь год.