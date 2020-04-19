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Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

STYLERЖизнь    19.04.2020 - 05:45
Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды
Пасха 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пасха 2020 будет проходить в Украине в условиях карантина

Пасха 2020 - самый главный праздник для всех православных украинцев. 19 апреля мы радуемся воскрешению Иисуса Христа, что своим подвигом искупил грехи всех людей. Пасха для украинцев - не только важное религиозное событие, но и яркое культурное наследие, которое передается из поколения в поколение.

Сегодня главной традицией, безусловно, является, приветствие "Христос воскрес" и "Воистину воскрес", а первой пищей должна быть освященная паска. Какие еще важные традиции нужно соблюдать, обряды, поверья, традиции праздника, что можно и нельзя делать, а также как поздравить родных и друзей со светлым праздником картинками, открытками, стихами и прозой - все это вы найдете в материале Styler.

Что обязательно нужно сделать сегодня, обряды и традиции.

Главные традиции сегодняшнего дня связаны с пасхальными угощеньями, которые нужно освящать в храме. Но в этом году от такого обряда лучше воздержаться из-за карантина в Украине. Вместо этого можно прочесть молитву и освятить пасху и яйца иорданской водой.

Семья на Пасху собирается за праздничным столом, богато накрытым угощениями, и приветствует друг друга словами "Христос воскрес", "Воистину воскрес". Среди яств обязательно паска, крашанки, остальные блюда по желанию. Как правило, это разные изделия из мяса. Из алкоголя - предпочтение нужно отдать красному вину.

Интересной традицией, которая пришла к нам еще со времен Средневековья, это игра в битки. Крашеные яйца бьют друг о друга два соперника, кто уцелел - тот выиграл. Особенный восторг от этой игры получают дети.

По традиции, яйца и паски нужно подарить нуждающемуся человеку. Милостыня, как и любая другая добродетель, имеет большое значение именно в этот день.

Сегодня нужно радоваться, желать ближним здоровья и добра и прощать своих недругов и недоброжелателей.

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Главные приметы и поверья на Пасху

Считается, что под пасхальное воскресенье нельзя долго спать, потому что "кто спит, тот свое счастье проспит". А тот, кто первым увидит восход Пасхального солнца, тот не будет знать бед весь год. Если в этот день грустить, то весь год будет таким же грустным.

Интересные поверья связанные с пасхальными яйцами. Считалось, что при помощи яйца можно получить облегчение от всех болезней и напастей. Причем скорлупу от него нельзя было выбрасывать до самого окончания праздников. Да и вообще скорлупу нужно сжечь или закопать в земле, но выбрасывать вместе с мусором нельзя.

Крашеное яйцо можно покатать по ребенку или взрослому - это может сберечь ему здоровье на целый год.

Умереть на Пасху считалось благословением для покойного. Считается, что его счастливая душа уйдет прямо к небу. Родиться в этот день - тоже благословенье - наши предки верили, что ребенок будет здоровым и добьется в жизни многого.

В старину обязательно крошили кусочек освященной паски птицам, призывая таким образом удачу и богатство. А если у вас проблемы с деньгами, то нужно подать нищему милостыню, тогда обязательно все наладиться.

Чтобы в семье целый год был мир и лад, первую пасхальную трапезу нужно обязательно начать всей семьей. Каждый должен сперва съесть кусочек паски, а затем пасхальное яйцо. А супруги за столом играли в битки, кто победит, тот будет главным в семье целый год.

Что строго запрещено сегодня делать

Категорически нельзя сегодня гадать. Церковь в принципе не одобряет гадания, но сегодня - это особенный грех. Даже шуточные гадания под запретом.

Нельзя заниматься делами по дому - шить, стирать, готовить, убирать, ремонтировать что-либо.

Нельзя выбрасывать освященные продукты. Их нужно съесть за праздничным столом или же поделиться с другими людьми. Остатки еды, к примеру скорлупу, нужно сжечь, закопать или скормить животным.

Муж и жена на людях не должны христосоваться. Считается, что это к разлуке.

Нельзя охотиться, рыбачить, забивать скот или птицу - кровь животных проливать запрещено сегодня, да и на протяжении всей Страстной недели.

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Нельзя сегодня злоупотреблять алкоголем, ругаться, ссориться, сквернословить, желать другим зла, сплетничать.

На кладбище в этот день ходить нельзя. Лучше выбрать для этого другой день, к примеру, Родительскую субботу.

Народные погодные приметы 19 апреля.

  • Ясное солнечное небо на Пасху - к хорошему урожаю и "красному лету".
  • Дождь и непогода сегодня предвещает такую же дождливую весну.
  • Туман в утро Пасхи знаменует теплую и погожую весну.
  • Сильная гроза в этот день - жди потепления.
  • Холод и заморозки означают непогожую весну, после которой придет жаркое засушливое лето.

Красивые поздравления с Пасхой в открытках, стихах и прозе

Со светлой Пасхой поздравляю,
Пусть жизнь наполнит благодать,
Тепла и радости желаю,
Печалям дверь не открывать!

Пусть добрый ангел за спиною
Тебя от горя защитит,
Достатком, счастьем и покоем
Тебя пусть небо наградит!

***

В день Христова воскресенья
Всем желаю я веселья,
Счастья, крепкого здоровья,
В жизни делать все с любовью.

Пусть Христос оберегает
И во всем вам помогает.
Долгой жизни, светлых дней,
Только истинных друзей.

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Благая весть пришла с небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Навстречу празднику спеша,
Ликует и поет душа!

Вас с Пасхой поздравляю я.
Живите в радости, друзья.
Пусть будет жизнь полна чудес.
Воистину Христос воскрес!

***
Поздравляю тебя с Пасхой.
Счастья, веры и добра!
Пусть сияет яркой краской
Жизнь прекрасная твоя.

Чтоб хранило тебя небо,
В трудный час не оставляя.
Будет радость, если верить,
И проблемы все растают!

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Поздравляю с Пасхой светлой!
Пусть Господь тебя хранит,
И живётся ярче, легче,
Без сомнений и обид.

Дни проходят в нежной дружбе,
В каждом деле повезет,
Все исполнится, что нужно,
Воплотится и придет!

***

С Пасхой светлой поздравляю,
С Воскресением Христовым!
Мира и добра желаю,
Счастья самого большого!

Будет пусть ваш дом наполнен
Любовью, теплотой, весельем,
Желаю радости духовной
И Божьего благословенья!

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в жизни было больше света, любви, человеческого тепла и взаимопонимания, поддержки и благих дел. Пусть душа очистится, и никакая скверна не посетит родной дом. Счастья и благополучия!

***

От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удаётся сохранять веру и озарять жизни близких любовью, пусть твоё сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

С прекрасным праздником! Пусть будет радость на душе, на языке приятные слова, в голове - светлые мысли о будущем. Благоприятных перспектив, интересных открытий, успешных знакомств и долгожданных событий. Пусть все ангелы летают вокруг, и защищают от неприятностей и разлук.

***

Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, позитивных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

Пасха 2020: что обязательно нужно сделать сегодня, традиции и обряды

Грянул светлый, добрый праздник - Пасха! Поздравляю с этим радостным днем. Желаю поистине душевного ликования, достатка, тепла, уюта, улыбок и семейного единства. Пусть Божья благодать осветит ваш дом и наполнит его миром, благополучием и душевностью!

***

В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надёжной защитой крыльев своего ангела.

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