Пасажири їхали у тамбурі. Укрзалізниця знову "влипла" у скандал

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу. Річ у тому, що пасажири електрички Контоп - Фастів змушені були їхати в тамбурі, маючи на руках квитки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook блогера Олександра Рудоманова.
Інцидент стався вранці 6 листопада у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.
"Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони", - написав Рудоманов.
У коментарях до посту Рудоманова з'явилася відповідь від Укрзалізниці, де компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.
"Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари. Пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку", - сказано в повідомленні.
Раніше ми писали, що в електричці Києва з'явилося цікаве нововведення.
Також читайте, що нові польські вагони вже ходять у київському метро.