В електричці Києва з'явилося цікаве нововведення: про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Що відомо про нове озвучення

Зазначається, що нововведення запустили до Дня залізничника в Україні (4 листопада).

Тепер усі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці і не лише - письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть сам Борис Джонсон. Серед них співачка Джамала, письменник Сергій Жадан, футболіст Андрій Шевченко.

"Бонусом - у новому озвученні голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додано надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що маршрут київської електрички проходить через центральний залізничний вокзал та залізничну станцію Дарниця та має пересадку на всі лінії київського метро та швидкісного трамвая.