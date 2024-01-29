Пасажири скаржаться на потяги Київ-Перемишль-Прага. У вагонах немає опалення, квитки "згорають"

На що скаржаться пасажири

RegioJet продає квитки сполученням Прага-Перемишль-Київ. Проте, чеський перевізник не несе відповідальність за український сегмент маршруту.

Холод у вагонах

У січні цього року Радіо Свобода опублікувало матеріал-розслідування щодо низькоякісних послуг від RegioJet. Видання навело свідчення чотирьох пасажирів, які їхали різними рейсами. Вони скаржилися на холодні вагони, непрацюючі туалети та запізнення потягів.

На офіційний запит журналістів компанія відповіла, що у відсутності опалення винна різка зміна погодних умов. Мовляв, техніка не була готова до таких перепадів. Щодо компенсацій, то й з цим не все гаразд. Виявляється, що за правилами перевізник компенсує 100% вартості квитка на всіх маршрутах за виключенням одного. Пасажирам поїзда Прага - Перемишль повертають лише 25% від вартості квитка.

Одна з пасажирок вирішила вимагати повної компенсації за неякісні послуги. Вона написала скаргу до перевізника та на адресу Чеської торгової інспекції для проведення службового розслідування.

Запізнення потягів

Часто пасажири купують квитки через RegioJet одразу на два рейси (чеський та український). Проте у Перемишлі, де здійснюється пересадка, пасажирам доводиться пробиватися силою до потягів Укрзалізниці. Часто потяги запізнюються на 4-6 годин.

В коментарях українці підтвердили "проблемність" цих потягів.