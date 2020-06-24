Эти пары знаков Зодиака обречены на счастье: идеальная совместимость

Гороскоп совместимости говорит, что союз некоторых знаков Зодиака обречен на счастье. Астрологи назвали пять пар представителей зодиакального круга, которым суждено составить идеальное партнерство.

Это Дева и Телец, Близнецы и Водолей, Стрелец и Овен, Рак и Весы, а также Весы и Близнецы, пишет SlovoFraza.

Дева и Телец

Материалистку-Деву заинтригует и вдохновит Телец своим позитивным жизненным настроем. А Дева, в свою очередь, позволит партнеру-Тельцу оставаться приземленным. Астрологи говорят, что эти знаки Зодиака чудесно дополняют и уравновешивают друг друга. А поскольку оба они - знаки земные - им проще понимать идеалы и угадывать желания друг друга. Благодаря партнерству и общим интересам между ними устанавливается гармония и романтика.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей могут создавать идеальное романтическое партнерство. Эти знаки Зодиака уравновешивают друг друга, ведь Близнецы бывают крайне нерешительными и рассеянными, а Водолей - полная противоположность Близнецов. Именно эти качества позволяют создать крепкий союз, в котором будут достигаться намеченные цели. Близнецы дают юмор и легкость, а Водолеи задают цели и показывают маршрут. Их связь глубже, чем кажется на первый взгляд, а страсть удерживает любовь даже в тяжелые времена.

Стрелец и Овен

Жизнь для этих знаков Зодиака становится сплошным приятным приключением, когда они вместе. Ведь они оба - мечтатели, ценят свободы и авантюры. Они будут поддерживать идеи и замыслы друг друга и смогут найти массу общих тем для разговора. По уровню интеллекта Стрелец и Овен - родственные души, способные понять все без слов, работая, как единый организм. Индивидуальные планы и потребности - это не про них, ведь они все и всегда хотят делать вместе.

Рак и Весы

Рак и Весы - сочетание просто потрясающее. Если Рак склонен к чрезвычайной эмоциональности, то Весы - наоборот уравновешены. Весы любят и жаждут внимания, а Рак готов дарить свою любовь и показывать привязанность. Они оба - глубоко чувствительны и любят, когда партнер понимает их на более глубоком уровне. Весы и Рак жаждут страсти, и могут дать ее друг другу, что сплачивает их вместе.

Весы и Близнецы

Союз между Весами и Близнецами основан на сильнейшей интеллектуальной связи. Оба знака относятся к стихии Воздуха и нуждаются в стимуляции мозга. Они любят получать новую информацию и знания, чем подпитывают интерес друг друга. Эти знаки также отлично понимают и принимают других людей. Они обходительны, внимательны друг к другу и всегда помогут, когда это необходимо.

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