Ці пари знаків Зодіаку приречені на щастя: ідеальна сумісність

Гороскоп сумісності каже, що союз деяких знаків Зодіаку приречений на щастя. Астрологи назвали п'ять пар представників зодіакального кола, яким судилося скласти ідеальне партнерство.

Це Діва і Телець, Близнюки і Водолій, Стрілець і Овен, Рак і Терези, а також Терези і Близнюки, пише SlovoFraza.

Діва і Телець

Матеріалістку-Діву заінтригує і надихне Телець своїм позитивним життєвим настроєм. А Діва, своєю чергою, дозволить партнеру-Тельцю залишатися приземленим. Астрологи кажуть, що ці знаки Зодіаку чудово доповнюють і врівноважують один одного. А оскільки обидва вони - земні знаки - їм простіше розуміти ідеали і вгадувати бажання один одного. Завдяки партнерству і загальним інтересам між ними встановлюється гармонія і романтика.

Близнюки і Водолій

Близнюки і Водолій можуть створювати ідеальне романтичне партнерство. Ці знаки Зодіаку врівноважують один одного, адже Близнюки бувають вкрай нерішучими і розсіяними, а Водолій - повна протилежність Близнюків. Саме ці якості дозволяють створити міцний союз, в якому будуть досягатися поставлені цілі. Близнюки дають гумор і легкість, а Водолії задають цілі та показують маршрут. Їх зв'язок глибше, ніж здається на перший погляд, а пристрасть утримує любов навіть у важкі часи.

Стрілець і Овен

Життя для цих знаків Зодіаку стає суцільною приємною пригодою, коли вони разом. Адже вони обидва - мрійники, цінують свободу й авантюри. Вони будуть підтримувати ідеї та задуми один одного і зможуть знайти багато спільних тем для розмови. За рівнем інтелекту Стрілець і Овен - споріднені душі, здатні зрозуміти все без слів, працюючи, як єдиний організм. Індивідуальні плани і потреби - це не про них, адже вони все і завжди хочуть робити разом.

Рак і Терези

Рак і Терези - поєднання просто приголомшливе. Якщо Рак схильний до надзвичайної емоційності, то Терези - навпаки врівноважені. Терези люблять і прагнуть уваги, а Рак готовий дарувати свою любов і показувати прихильність. Вони обидва - глибоко чутливі і люблять, коли партнер розуміє їх на більш глибокому рівні. Терези і Рак жадають пристрасті, і можуть дати її один одному, що гуртує їх разом.

Терези і Близнюки

Союз між Терезами і Близнюками заснований на найсильнішому інтелектуальному зв'язку. Обидва знаки належать до стихії Повітря і потребують стимуляції мозку. Вони люблять отримувати нову інформацію і знання, чим підживлюють інтерес один одного. Ці знаки також чудово розуміють і приймають інших людей. Вони ввічливі, уважні один до одного і завжди допоможуть, коли це необхідно.

Раніше ми писали, що літо переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову.

Також ми повідомляли, яких капостей чекати від ретроградного Меркурія.