Партия "Шария" зарегистрирована совсем на другого Шария - СБУ

При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.

Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера.

Видео о якобы "задержании" правоохранителями Виктора Шария

В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В Службы безопасности 16 февраля отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.

"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.

Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

Еще в октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить "Партию Шария", связанную со скандальным блогером.

Истец требовал обязать Минюст через суд запретить деятельность этой партии, так как "использование его фамилии в названии партии быть не должно происходить без его согласия".