UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Партия "Шария" зарегистрирована совсем на другого Шария - СБУ

Автор: Владимир Костырин

Партия Шария формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария. Сегодня Служба безопасности проводит с мужчиной следственные действия.

Об этом 16 февраля заявили в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина.

При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.

Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера.

Видео о якобы "задержании" правоохранителями Виктора Шария

В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В Службы безопасности 16 февраля отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.

"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.

Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

Еще в октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить "Партию Шария", связанную со скандальным блогером.

Истец требовал обязать Минюст через суд запретить деятельность этой партии, так как "использование его фамилии в названии партии быть не должно происходить без его согласия".

Ранее сообщалось, что из-за статьи о Шарие избили известного журналиста Андрея Качора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныпартияАнатолий Шарий
Читайте также
Шария подозревают в госизмене: чем известен скандальный блогер
СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене
Прогноз погоды