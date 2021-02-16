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Партія "Шарія" зареєстрована зовсім на іншого Шарія - СБУ

Автор: Володимир Костирін

Партія Шарія формально зареєстрована не на Анатолія Шарія, якому оголосили про підозру у держзраді, а на громадянина Віктора Шарія. Сьогодні Служба безпеки проводить з чоловіком слідчі дії.

Про це 16 лютого заявили в прес-службі СБУ в коментарі РБК-Україна.

При цьому в спецслужбі наголошують, що мова про затримання Віктор Шарія не йде.

Так в СБУ відреагували на розміщення сьогодні на Telegram-каналі Анатолія Шарія відео з титром "Дніпро оперативний" із "затриманням" однофамільця політика і блогера.

Відео про нібито "затримання" правоохоронцями Віктора Шарія

В описі під кадрами стверджувалося, що Віктора Шарія нібито затримали через те, що він "розповів, як СБУ з терористичною організацією Нацкорпус погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія".

У Служби безпеки 16 лютого зауважили, що ролик не має нічого спільного з Віктором Шарієм.

"Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йдеться. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", - розповіли в спецслужбі.

Нагадаємо, що Віктор Шарий - чоловік, на якого формально зареєстрована партія "Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.

Ще в жовтні 2020 року в прес-службі Окружного адміністративного суду Києва заявляли, що Віктор Шарий звернувся до ОАСК з вимогою заборонити "Партію Шарія", пов'язану зі скандальним блогером.

Позивач вимагав зобов'язати Мін'юст через суд заборонити діяльність цієї партії, оскільки "використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди".

Раніше повідомлялося, що через статтю про Шарія побили відомого журналіста Андрія Качору.

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Новини України Служба безпеки УкраїнипартияАнатолий Шарий
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