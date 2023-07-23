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Паркування у Києві знову стане платним: коли платити потрібно обов'язково та як це зробити

Від 24 липня паркування у Києві буде знову платним (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

В Києві паркування знову стане платним з понеділка, 24 липня. Є певні умови, за яких оплата за паркування нараховуватися не буде. Сплатити можна буде через Київ Цифровий - оплата через цей додаток також відновлюється.

Що відомо про оплату паркування у столиці, які будуть умови - розповіли в КМДА.

Коли потрібно буде платити

Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні дні. І тільки з 08:00 до 22:00. У вихідні дні паркування на вулицях столиці залишиться безкоштовним.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів - тому не ігноруйте сповіщення про загрозу.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу у такий спосіб - викликайте поліцію.

Як сплатити за допомогою додатку Київ Цифровий

Оплатити послугу через застосунок Київ Цифровий можна в кілька кроків:

1. Виберіть "Сервіси водія", потім "Погодинне паркування".

2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.

3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.

4. Натисніть "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу.

5. Натисніть "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.

У застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що треба зробити після паркування автомобіля.

А також розповідали про те, що водії масово отримують штрафи за однакові порушення.

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Київ