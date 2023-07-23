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Парковка в Киеве снова станет платной: когда платить нужно обязательно и как это сделать

С 24 июля парковка в Киеве будет снова платной (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве парковка снова станет платной с понедельника, 24 июля. Есть определенные условия, при которых оплата за парковку не будет начисляться. Оплатить можно будет через Киев Цифровой – оплата через это приложение также возобновляется.

Что известно об оплате парковки в столице, какие будут условия – рассказали в КГГА.

Когда нужно будет платить

Оплачивать парковку будет необходимо только в будние дни. И только с 08:00 до 22:00. В выходные дни парковка на улицах столицы останется бесплатной.

Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не эвакуируют автомобили - поэтому не игнорируйте уведомления об угрозе.

На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом - вызывайте полицию.

Как оплатить с помощью приложения Киев Цифровой

Оплатить услугу через приложение Киев Цифровой можно в несколько шагов:

1. Выберите "Сервисы водителя", затем "Почасовая парковка".

2. Выберите номер авто из списка или укажите его.

3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.

4. Нажмите "Начать парковку". Начнется отсчет времени.

5. Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.

В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местоположения авто.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.

Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно сделать после парковки автомобиля.

А также рассказывали, что водители массово получают штрафы за одинаковые нарушения.

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Киев