UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На парковке Харькова "подрабатывают" 10-летние дети: "в интернете ничего для нас нет"

Автор: Людмила Жукова

В Харькове возле одного из торговых центров заметили детей, которые "подрабатывают".

Об этом рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Что делают дети

На парковке ТРК "Украина" замечены девочки школьного возраста, приблизительно 10-12 лет. Они предлагают водителям протереть фары автомобилей. Используют влажные салфетки и мочалку.

Мамы детей в курсе

По словам несовершеннолетних, они собирают деньги на подарок мамам, которые в курсе такой "подработки". Другого варианта заработка дети просто не видят.

"В интернете ничего не найти. Особенно таким маленьким, как мы. Я уже искала и не один раз", – объяснили девочки.

В комментариях украинцы высказались, что в этом ничего плохого нет. А вот некоторые считают, что это опасно.

  • Что плохого в том что подростки девочки зарабатывают честным трудом?
  • В 10-12 лет можно сдавать бутылки и макулатуру, необязательно лезть на дорогу. Это опасно.
  • Труд еще никого не погубил.
  • Детям, тем более девочкам!!! В 10-12 лет, родители каждый день дают какие-то карманные деньги. С этих карманных у них всегда есть возможность скопить маме на розочку. Но чтобы вот так!!! Это ж просто ужас!!!

Как мы писали ранее, в метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков