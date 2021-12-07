На парковці Харкова "підробляють" 10-річні діти: "в інтернеті нічого для нас немає"

Що роблять діти

На парковці ТРК "Україна" помічені дівчатка шкільного віку, приблизно 10-12 років. Вони пропонують водіям протерти фари автомобілів. Використовують вологі серветки і мочалку.

Мами дітей в курсі

За словами неповнолітніх, вони збирають гроші на подарунок мамам, які в курсі такого "підробітку". Іншого варіанту заробітку діти просто не бачать.



"В інтернеті нічого не знайти. Особливо таким маленьким, як ми. Я вже шукала і не один раз", - пояснили дівчатка.

У коментарях українці висловилися, що в цьому нічого поганого немає. А ось деякі вважають, що це небезпечно.