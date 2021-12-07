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На парковці Харкова "підробляють" 10-річні діти: "в інтернеті нічого для нас немає"

Автор: Людмила Жукова

У Харкові біля одного з торгових центрів помітили дітей, які "підробляють".

Про це розповіли в Telegram-каналі "Харків 1654".

Що роблять діти

На парковці ТРК "Україна" помічені дівчатка шкільного віку, приблизно 10-12 років. Вони пропонують водіям протерти фари автомобілів. Використовують вологі серветки і мочалку.

Мами дітей в курсі

За словами неповнолітніх, вони збирають гроші на подарунок мамам, які в курсі такого "підробітку". Іншого варіанту заробітку діти просто не бачать.

"В інтернеті нічого не знайти. Особливо таким маленьким, як ми. Я вже шукала і не один раз", - пояснили дівчатка.

У коментарях українці висловилися, що в цьому нічого поганого немає. А ось деякі вважають, що це небезпечно.

  • Що поганого в тому що підлітки дівчатка заробляють чесною працею?
  • У 10-12 років можна здавати пляшки та макулатуру, необов'язково лізти на дорогу. Це небезпечно.
  • Праця ще нікого не погубила.
  • Дітям, тим більше дівчаткам!!! У 10-12 років, батьки кожен день дають якісь кишенькові гроші. З цих кишенькових у них завжди є можливість зібрати мамі на трояндочку. Але щоб ось так!!! Це ж просто жах!!!

Як ми писали раніше, в метро Харкова підлітки шокували зухвалою витівкою.

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Харків