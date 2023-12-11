Парки, сади та рослини в горщиках. Вчені пояснили, чому нам життєво необхідна природа

Оточення природою творить дива з нашим тілом. Природа здатна впливати на багато функцій організму: від поліпшення психічного здоров'я до більш здорового серця і сильнішого розвитку імунної системи. І цей вплив настільки сильний, що деякі лікарі прописують природу як лікування.

Що показало нове дослідження про природу у нашому житті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Science alert.

Вчені виявили цікавий феномен: люди, які живуть у районах, оточених природою, зазвичай мають молодший біологічний вік.

"Це дослідження було спробою кількісно оцінити сприятливий вплив зелених насаджень на клітинному рівні та ступінь, в якому зелені насадження можуть допомогти компенсувати шкоду навколишньому середовищу", - розповів соціальний еколог з Університету штату Північна Кароліна Аарон Хіпп.

У дослідженні було вивчено життя та домашнє середовище майже 8 тисяч людей. Вчені виявили, що ті, хто мешкає в районах, де багато парків, садів, дерев та іншої рослинності, мають довші теломери - ділянку в ДНК, пов'язану з довголіттям.

"Це було підтверджено незалежно від раси, економічного статусу, вживання алкоголю чи куріння", - додає Хіпп.

Теломери - це ділянки ДНК, що повторюються, розташовані на кінцях кожної з 46 хромосом, які запобігають розплутуванню генетичної молекули, як пластикові кінці шнурків.

Щоразу, коли клітина ділиться, теломери всередині неї коротшають, поки клітина не перестане ділитися своїм генетичним матеріалом і її клітинна лінія не вимре. Це робить теломери важливими маркерами біологічного віку або наскільки зношені наші клітини.

"Ми знаємо, що багато змінних, таких як стрес, можуть впливати на те, як швидко зношуються наші теломери", - наголошують дослідники.

Добре відомо, що зелені насадження пом'якшують стрес у різний спосіб. Рослини допомагають захистити та ізолювати нас від навколишнього середовища, зберігаючи прохолоду на кілька градусів під час спеки. Вони зменшують забруднення повітря та рівень шуму.

Зелені насадження сприяють фізичній активності та соціальній взаємодії та пов'язані з меншим ризиком злочинності.

"Але водночас ми усвідомлюємо, наскільки внутрішньо наш розум і тіло залежать від світу природи, ми стали більш ізольовані від нього, ніж будь-коли, як у сприйнятті, так і в нашій фізичній реальності. Це відключення, ймовірно, сприяло погіршенню природного світу навколо нас (шосте масове вимирання), оскільки ми втратили усвідомлення того, яким має бути світ навколо нас - ситуація, пов'язана з феноменом синдрому усунення базової лінії", - наголошують вчені.

"Зелені простори надзвичайно цінні для суспільства, але одних їх недостатньо, щоб подолати системний расизм, наслідки економічної сегрегації та проблеми екологічної справедливості. Це дослідження підтверджує ідею, що створення зелених насаджень у співтоваристві є важливим", - додав Хіпп.

Він зазначив, що є безліч способів возз'єднатися з природою - навіть якщо це пара кущів біля вашого будинку, щоденні прогулянки або розведення саду на власному балконі.