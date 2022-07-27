В парке Мелитополя нашли тело замученной девочки. Оккупанты пытались "замять" убийство

В Мелитополе, временно захваченном российскими оккупантами, местные жители обнаружили останки 13-летней девочки, которая пропала без вести в начале месяца. Тело убитого ребенка было закопано в городском парке на площадке для выгула животных.

Жуткую находку сделал мужчина, который на территории парка выгуливал свою собаку. Животное вырыло в земле руку девочки и принесло хозяину.

Мелитопольцы на месте происшествия вызвали представителей "полиции" оккупационной администрации.

По данным журналистов, речь может идти о 13-летней Софии Ставицкой, которая 3 июля вышла из своего дома в микрорайоне и с тех пор о девочке не было ничего известно - родители дозвониться не могли, так как захватчики отключили связь.

Об исчезновении 13-летней Софии Ставицкой в Мелитополе стало известно 3 июля (фото: ria-m.tv)

"Как рассказали близкие семьи погибшей девочки, перед смертью ее изнасиловали и избили. На трупе сохранились телесные повреждения", - говорится в публикации.

Родственники ребенка также сообщили, что оккупанты пытались скрыть от общественности информацию о чудовищном ЧП - "настоятельно рекомендовали" не предавать огласке произошедшее. В прессе обращают внимание, что такие намерения "замять" дело могут свидетельствовать о причастии рашистов к преступлению.

Так, жителей Мелитополя призывают уделять безопасности детей-подростков особое внимание, помнить о многочисленных фактах зверств российских военных, жертвами которых становятся мирные граждане любого возраста.