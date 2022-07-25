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В Мелитополе оккупанты на грузовике переехали автомобиль с гражданскими и ребенком, - мэр

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Понедельник 25 июля 2022 17:25
В Мелитополе оккупанты на грузовике переехали автомобиль с гражданскими и ребенком, - мэр Фото: в Мелитополе оккупанты на грузовике переехали автомобиль с гражданскими и ребенком (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На трассе между Мелитополем и Бердянском российские военные умышленно переехали автомобиль с тремя людьми. Все гражданские погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, в автомобиле также находился ребенок.

"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми. Двое взрослых и ребенок погибли на месте", - пишет мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне планируют депортировать мелитопольцев в случае, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.

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