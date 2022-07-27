У парку Мелітополя знайшли тіло закатованої дівчинки. Окупанти намагалися "зам'яти" вбивство

У Мелітополі, тимчасово захопленому російськими окупантами, місцеві жителі виявили останки 13-річної дівчинки, яка зникла безвісти на початку місяця. Тіло вбитої дитини було закопано в міському парку на майданчику для вигулу тварин.

Моторошну знахідку зробив чоловік, який на території парку вигулював свого собаку. Тварина вирила в землі руку дівчинки та принесла хазяїну.

Мелітопольці на місці події викликали представників "поліції" окупаційної адміністрації.

За даними журналістів, мова може йти про 13-річну Софію Ставицьку, яка 3 липня вийшла зі свого будинку в мікрорайоні й відтоді про дівчинку не було нічого відомо - батьки додзвонитися не могли, позаяк загарбники відключили зв'язок.

Про зникнення 13-річної Софії Ставицької в Мелітополі стало відомо 3 липня (фото: ria-m.tv)

"Як розповіли близькі сім'ї загиблої дівчинки, перед смертю її зґвалтували та побили. На трупі збереглися тілесні ушкодження", - йдеться в публікації.

Родичі дитини також повідомили, що окупанти намагалися приховати від громадськості інформацію про жахливу НП - "настійно рекомендували" не розголошувати подію. У пресі звертають увагу, що такі наміри "зам'яти" справу можуть свідчити про причастя рашистів до злочину.

Так, жителів Мелітополя закликають приділяти безпеці дітей-підлітків особливу увагу, пам'ятати про численні факти звірств російських військових, жертвами яких стають мирні громадяни будь-якого віку.