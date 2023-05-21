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Парки Києва оброблятимуть отрутою від кліщів: куди і коли краще не ходити

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Київ, Неділя 21 травня 2023 13:34
Парки Києва оброблятимуть отрутою від кліщів: куди і коли краще не ходити Колаж РБК-Україна: акарицидну обробку проти кліщів проведуть у київських парках
Автор: Володимир Костирін

У Києві в низці парків проведуть заходи по акарицидній обробці проти кліщів, щоб мінімізувати ризики після укусу цими комахами підчепити кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма.

Де саме заплановані роботи з розпилення хімпрепаратів проти кліщів у столиці - читайте у матеріалі нижче.

Акарицидна обробка

Комплекс заходів з метою профілактики та боротьби з комахами, які можуть бути рознощиками бактерій та вірусів методом розпилення хімікатів, що покривають усю прилеглу територію, проводиться на відкритих локаціях або у приміщеннях.

Акарицидна обробка вважається найкращим розв'язанням проблеми з кліщами у теплі сезони, коли в парках та скверах, на галявинах та газонах у місті посилюється активність цих комах, які можуть впитися у шкіру і людей, і домашніх тварин під час вигулювання.

Таку дезінфекцію проводять фахівці з дотриманням інструкцій та запобіжних заходів (спецкостюми та маски).

Де і коли проведуть роботи у Києві

Заходи заплановані у низці парків у Дніпровському районі столиці у понеділок, 22 травня, вранці (з 6.00 до 8.00).

У прес-службі Дніпровська РДА назвали локації, де у вказаний час краще не гуляти під час таких робіт із розпилення:

  • парк культури та відпочинку "Перемога",
  • парк за будинком культури ДВРЗ,
  • парк на житловому масиві "Райдужний".

У райдержадміністрації пояснили, що акарицидна обробка парків періодично проводиться у столиці для мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів та запобігання можливості виникнення та поширення вірусного кліщового енцефаліту та хвороби Лайма.

Які небезпеки пов'язані з укусами кліщів

У більшості випадків укуси кліщів абсолютно безболісні на початку, проте можуть завдати неабияку шкоду здоров'ю людини, зазначила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, йдеться на сайті Київської міської ради.

Так, кліщі є переносниками серйозних захворювань, зокрема хвороби Лайма, кліщовий енцефаліт. Вони вражають різні органи і системи, а за відсутності лікування це може призвести до інвалідності, іноді навіть до смерті.

Як захиститися

Убезпечити себе від цього лиха можна, дотримуючись кількох правил:

  • Збираючись на прогулянку до парку, скверу чи лісової зони, вдягайте головний убір та світлий, щільно прилягаючий до тіла одяг із довгими рукавами.
  • Під час та після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям.
  • Після повернення додому одяг слід одразу випрати.
  • Використання репелентів буде не зайвим.
  • Оскільки кліщ може вкусити домашню тварину, використовуйте для обробки хвостатих улюбленців спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежуйте їх на наявність комах.

Додамо, що сезон найбільшої активності цих комах триває із квітня до жовтня.

Що робити, коли все ж вкусив кліщ

"Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано - звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації", - каже Гінзбург.

Щоб зняти кліща самостійно, треба:

  • Акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою.
  • Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком.
  • Після треба змастити місце укусу 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном.
  • Якщо частинка кліща залишилася в рані - її видаляють стерильною голкою.
  • Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

Спеціаліст радить після укусу кілька тижнів приділити особливу увагу своєму самопочуттю. У разі недомагання (головний біль, температура, слабкість, почервоніння у місці укусу, розростання плями або набряку) треба негайно звернутися до лікаря.

"Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов'язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу", - каже Гінзбург.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, дотримання яких правил допоможе ефективно захиститися від кліщів.

А також перед цим писали про те, що названо найкращий спосіб витягнути кліща без допомоги лікаря.

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